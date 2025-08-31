SV Loderhof verliert in Paulsdorf Verlinkte Inhalte Kreisklasse Süd Loderh/Sulzb SG Paulsdorf

Am Eröffnungsspiel des 6. Spieltags war der SV Loderhof bei der SG Paulsdorf/Freudenberg bereits am Freitagabend zu Gast. Die Heimelf kam besser ins Spiel und erzielte die früh 1:0 Führung nach einem Ballverlust der Loderhofer in der Vorwärtsbewegung (7.). In der Folgezeit wurden nun auch die Loderhofer aktiver und erspielten sich einige Tormöglichkeiten. Paulsdorf kam vor allem durch Konter immer wieder in aussichtsreiche Positionen. in der 33. Spielminute vollendete Nico Dierschedl einen gut gespielten Angriff über rechts zum bis dato verdienten Ausgleich (33.).

Direkt nach der Pause verpassten beide Teams mit ihrem ersten gefährlichen Angriff in Führung zu gehen. Nach einer guten Stunde brachte Joshua Hammer die Heimelf nach einer unübersichtlichen Aktion im Lodehofer Strafraum erneut in Führung (59.). Die Gäste blieben derweil ungeschockt und konnten den Spielstand vier Minuten später durch Max Maul wieder egalisieren (63.). Mit zunehmender Spielzeit merkte man den Gästen die harte Woche mit drei Pflichtspielen in sechs Tagen zunehmend an. Nach dem 3:2 von Julian Meixner (74.) und 4:2 von Johannes Köbler (77.) gaben sich die Gäste zwar nicht auf, schafften es aber dennoch nicht das Spiel noch einmal spannend zu machen. Erneut müssen sich die Herzogstädter die schlechte Chancenverwertung vorwerfen lassen. Es waren genügend Möglichkeiten da, um am Ende etwas Zählbares aus Paulsdorf mitzunehmen.