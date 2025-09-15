SV Loderhof unterliegt Germania und siegt am Bergsteig

Gleich zu Beginn der Partie zeigten sich die Germanen energisch. Man merkte ihnen sichtlich an nach einem schwierigen Saisonstart am Loderhof wieder in die Spur kommen zu wollen. Nach 10 Minuten staubte Patrick Donhauser zur frühen Amberger Führung ab. Fabian Kammerl und abermals Patrick Donhauser schraubten das Ergebnis innerhalb von vier Minuten auf 0:3 in die Höhe. (15. + 19.). Nach diesem dominanten Start der Amberger erspielte sich die Heimelf durch einen gut gespielten Angriff den 1:3 Anschlusstreffer durch Max Maul (22.). Nach zwei folgeschweren Defensivfehlern der Loderhofer nutzten Adrian Meyer und Thomas Schlaffer die Gunst der Stunde um das Ergebnis bereits nach 29 Minuten auf 1:5 zu stellen. Die Heimelf zeigte sich defensiv extremst anfällig. Das eigene Spiel fand in der ersten Halbzeit überhaupt nicht statt, was es den Germanen dann doch sehr einfach machte Tore zu erzielen. In der zweiten Hälfte zeigte die Türksever-Elf dann aber Charakter und hat sich trotz des hohen Pausenrückstands nicht aufgegeben. Tore sollten in der zweiten Halbzeit aber beidseitig nicht mehr fallen. Der Sieg für Germania Amberg geht aufgrund der starken ersten Hälfte absolut in Ordnung.

Die Gäste kamen gut in die Partie und erzielten früh das 0:1 (10. Minute) nach einem schnellen Angriff über rechts durch Dennis Mutzbauer. In der Folge wurde das Spiel fahriger. Loderhof schaffte es nicht Ruhe ins eigene Spiel zu kommen, während die Amberger zumeist mit langen Bällen für Unruhe stiften wollten. Ahmad stellte nach16 Minuten auf 1:1 nach einem Konter. Der SV Loderhof blieb zwar die bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen und Chancen. Aber auch hier zeigte sich das große Manko der mangelnden Chancenverwertung wieder. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte erst Moritz Zellerer die Gäste wieder in Führung (45+1,) ehe Enes Husak einen fälligen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich nutzte (45+3.) Somit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Nach Wiederanpfiff kamen die Bergsteiger nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zur überraschenden Führung (50.).

Das zeigte sich als eine Art Weckruf für die Gäste, die nun wieder aktiver und zielstrebiger Richtung Tor spielten. Jamshid Seifi glich nach einem gut vorgetragenen Angriff wieder aus (56.). Lukas Maul brachte den SVL durch einen Distanzschuss erneut in Führung. (65.) Mutzbauer, Hajek und Spielertrainer Türksever konnten das Ergebnis mit ihren Toren am Ende noch auf 7:3 in die Höhe schrauben.

Nach einem deutlichen Auswärtssieg sah es lange Zeit nicht aus, da sich die Gäste das Leben unnötig selber schwer machten. Auch die erneut schlechte Chancenverwertung muss man sich ankreiden lassen. Am Ende geht der Auswärtsdreier dennoch in Ordnung, da man über 90 Minuten gesehen dennoch die bessere Mannschaft war.

Somit steht man nach acht Spieltagen mit 13 Zählern im engen Mittelfeld der Tabelle. Am kommenden Sonntag erwartet man den TSV Kümmersbruck zum Heimspiel an der Postleite.