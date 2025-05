SV Loderhof siegt auch im letzten Saisonspiel

Mario Weigl brachte die Gäste nach einer halben Stunde per schön direkt verwandelten Freistoß in Führung. Die Heimelf konnte sich nach dem Rückschlag schnell schütteln und erspielte sich über rechts eine gute Tormöglichkeit. Hajek brachte den Ball zu Nadler, der zwei Gegenspieler im Sechzehnmeterraum stehen ließ und trocken zum 1:1 einschoss. (42.) Nur zwei Zeigerumdrehungen später gelang Oktay Türksever ein kurioses Tor. Er blockte einen Abschlag vom Keeper mit dem Rücken. Von dort aus flog der Ball in einem hohen Bogen zum 2:1 und somit dem Halbzeitstand ins Tor. (44.)

Nach der Halbzeit zeigte sich ein Spiel was sich vor allem zwischen den beiden Strafräumen abspielte. In der 67. Spielminute glich Stephan Harrer zum 2:2 für die Gäste aus. Die drückendere Mannschaft war dennoch die Heimelf. Sie verpasste es mit gleich mehreren Topchancen wieder in Führung zu gehen. Erst in der Schlussphase konnte Seifi zweimal über rechts freigespielt werden. Beide Male fand er nach guten Aktionen und scharfen Hereingaben den Spielertrainer Türksever mit seinen Saisontoren 28 und 29 den verdienten 4:2 Endstand herstellte.