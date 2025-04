SV Loderhof schießt sich zum Meistertitel

Drei Spieltage vor Ende der Saison schießt sich der SV Loderhof in Eschenfelden zum Meistertitel der A-Klasse Nord.

Zu Beginn der Partie merkte man die Anspannung der Gastelf. Unsauberkeiten auf hohem Geläuf schleichten sich in den Anfangsminuten beim SVL ein. Nach und nach wurde der Favorit sich seiner Rolle gerecht und gingen durch ein Kopfballtor durch Max Pilhofer mit 1:0 in Führung. (30.) Nach einem Fehler in der Defensivreihe von Loderhof kam die Schneckenelf zum Augleich (35.) ehe vor der Halbzeit Maul Lukas per Fernschuss den alten Abstand wieder herstellte.