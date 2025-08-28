SV Loderhof sammelt Punkte gegen Etzelwang und Schmidmühlen

Am gestrigen Mittwoch stand für die Loderhofer das Nachholspiel des 4. Spieltags in der Kreisklasse Süd gegen den SV Schmidmühlen 2 an.

Von Anfang an zeigten sich die Gäste mit deutlich mehr Ballbesitz und einigen Torannäherungen. Durch einige Unsauberkeiten und Abstimmungsfehlern schaffte man es allerdings nicht eine frühe Führung zu erzwingen. Bis zur Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild wie auch in der Anfangsphase. Die Zielstrebigkeit fehlte den Gästen allerdings um noch vor der Pause in Führung zu gehen. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Luca Ebert nach einer starken Einzelleistung im Dribbling zur verdienten Führung. (50.) In der darauffolgenden Phase kehrte etwas Unruhe ins Spiel des Aufsteigers. Es wurde hektischer und unsauberer. Ab der 65. Minute schaffte man es aber, dass Spiel wieder an sich zu reißen und belohnte sich nach einer Standardsituation mit dem 0:2 durch Moritz Zellerer. (70.) Nach einem feinen Spielzug über die linke Seite bediente Max Maul den Loderhof-Spielertrainer Oktay Türksever. Der schloss mit strammen Schuss zum 0:3 (77.) ab. Durch diesen Treffer war das Spiel nun endgültig entschieden. Der 3:0 Auswärtserfolg geht absolut in Ordnung. Schmidmühlen schaffte es über die gesamte Spielzeit nicht sich erfolgsversprechende Chancen zu erarbeiten. Der SVL muss sich die mangelnde Chancenverwertung ankreiden lassen, die ein höheres Ergebnis verhinderte.