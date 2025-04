SV Loderhof nur noch einen Schritt vom Meistertitel entfernt

Am 23. Spieltag der A-Klasse Nord empfing der SV Loderhof Concordia Hütten.

Gleich in den Anfangsminuten der Partie zeigte sich, dass hier ein harter Brocken auf die Heimelf wartet. Beide Mannschaften versuchten sofort ihr Offensivspiel auf den Rasen zu bringen und sich Chancen zu erarbeiten. Nach neun gespielten Minuten belohnte sich die Heimelf für einen starken Angriff mit dem 1:0. Oktay fand den eingelaufenen Samuel Jorgenson, der per Kopfball die Loderhofer in Führung brachte. Auch in der Folgezeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams zu guten Tormöglichkeiten kamen. Kurz vor der Pause erhöhte der SV Loderhof mit einem Doppelschlag von Oktay Türksever und Max Maul auf 3:0. (41.) (43.)