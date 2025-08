SV Loderhof fährt ersten Saisonsieg ein

Derbytime hieß es am 2. Spieltag der Kreisklasse. Der SV Loderhof/Sulzbach empfing die Zweite des TuS Rosenbergs.

Zu Beginn der Partie zeichnete sich ein Spiel mit wenig Höhepunkten ab. Beide Mannschaften waren bedacht keine Fehler zu machen. Dementsprechend ereignisarm ging die Anfangsphase der Partie vorüber. Nach einer guten Viertelstunde wurde der SVL etwas besser und konnte erste Tormöglichkeiten verbuchen. In Folge dessen rettete zweimal das Aluminium dem TuS vor einem Rückstand. In der 40. Minute brachte Spielertrainer Oktay Türksever nach einer mustergültigen Flanke von Tom Hajek die Hausherren per Kopf mit 1:0 in Führung. Dies stellte auch gleichzeitig den verdienten Pausenstand dar. Direkt nach der Hälfte verpasste es der TuS mit seiner einzige Großchance das Spiel auszugleichen. SVL-Keeper Harsch-Hausmann behielt im 1 gegen 1 die Oberhand. Per direkten Freistoß von Türksever erhöhten die Loderhofer auf 2:0 (55.). Ab diesem Punkt spielten beinah nur noch die Hausherren und konnten durch Tore von Jamshid Seifi (60.), Max Maul (75.) und Tom Hajek (79.) den Spielstand auf ein sattes 5:0 hochschrauben. Diesen Vorsprung konnte die Heimelf bis zum Spielende verwalten.