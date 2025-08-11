SV Loderhof erkämpft sich Heimsieg gegen Kastl/Utzenhofen

Bei dem Spiel "Aufsteiger gegen Absteiger" entwickelte sich gleich zu Beginn ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften tasteten sich ab ohne dabei ins Risiko zu gehen. Nach einer ereignisarmen ersten Viertelstunde brachte Max Maul die Heimelf nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit war der SVL dann etwas besser im Spiel. Spielertrainer oktay Türksever erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (28.). Bis zur Halbzeitpause kämpfte sich Kastl zurück in die Partie und erhöhte den Druck auf die Heimelf. Direkt nach dem Seitenwechsel verpasste erst der SVL die Führung auf 3:0 auszubauen, dann die SG den Anschlusstreffer zu erzielen. SVL-Keeper Oliver Harsch-Hausmann parierte seinen zweiten Elfmeter in der aktuellen Saison. Die Spielgemeinschaft drückte nun die Heimelf immer tiefer in die eigene Hälfte und belohnte sich in der 84. Spielminute mit dem verdienten Anschlusstreffer. Kurz vor Ende entschieden Oktay Türksever und Tim Nadler mit den Treffern zum 3:1 und 4:1 die umkämpfte Partie.

Der Sieg geht über 90 Minuten gesehen in Ordnung fällt aber definitiv zu hoch aus. Die Spielgemeinschaft Kastl/Utzenhofen steckte sich zu keinem Zeitpunkt des Spiels auf und versuchte noch zu einem Punktgewinn zu kommen.

Für die Loderhofer stehen nach drei gespielten Partien ordentlich sechs Punkte zu Buche. In der nächsten Woche sind sie aufgrund einer Spielverlegung spielfrei. Kastl/Utzenhofen empfängt bereits am Donnerstagabend die Reservemannschaft des TuS Rosenberg.