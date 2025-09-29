SV Loderhof dreht das Spiel in Ammerthal

Am 10. Spieltag der Kreisklasse gastierte der SV Loderhof bei der Landesligareserve von der DJK Ammerthal.
Von Start weg zeigte sich die Heimelf wach und präsent in den Zweikämpfen. Die DJK ließ die Gäste aus der Herzogstadt nicht ins Spiel kommen und stellte den Aufsteiger vor Probleme mit und gegen den Ball. Ammerthal erspielte sich nach und nach mehr Tormöglichkeiten, die sie allerdings nicht nutzen konnten. Vom SVL gab es bis dato bis auf zwei Halbchancen wenig Offensivaktionen zu verzeichnen. Kurz vor der Pause brachte Simon Koberstein die Heimelf dann durch eine sehr gute Einzelaktion verdient mit 1:0 in Front. (40.) Ammerthal hat dann auch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff die große Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen - ließ aber auch diese Gelegenheit liegen. Somit ging es mit der knappen aber bis dato hochverdienten Führung zu Gunsten der Ammerthaler in die Pause.
Nach der Halbzeit zeigte sich ein komplett anderes Bild. Der SVL war griffiger und aggressiver in den Zweikämpfen und zwang den Gegner immer wieder zu teils hohen Ballverlusten. Loderhof investierte mehr und kaufte Ammerthal zunehmend den Schneid ab. Das Spiel kippte zunehmend auf die Seite der Türksever-Elf wodurch sich den Gästen immer wieder aussichtsreiche Tormöglichkeiten ergaben. In der 78. Spielminute erreichte ein langer Ball von Tim Nadler den durchstartenden Lukas Maul der per KOPF(!) über den Keeper hinweg den Spielstand egalisierte. Auch in der Folge des Ausgleichs blieb der SVL aktiver und besser in der Partie. Eine Chesaru-Flanke fand in der 88. Spielminute den Kopf von Nico Dirschedl, der den Ball zum viel umjubelten 1:2 Treffer einköpfte. Ammerthal fand anschließend keine Antwort mehr auf den späten Führungstreffer der Loderhofer.
Somit endete das Spiel nach zwei komplett verschiedenen Halbzeiten mit dem 3. Sieg in Folge für den Aufsteiger aus Loderhof.
Der SV Loderhof steht nun nach 10 gespielten Partien auf einem sehr guten 3. Platz. Die DJK Ammerthal 2 befindet sich im sehr engen Tabellenmittelfeld auf Platz 10. Die DJK ist am kommenden Samstag bei der SG Kastl/Utzenhofen zu Gast. Tags zuvor empfängt der SV Loderhof den 1. FC Neukirchen am Feiertag an der Postleite.