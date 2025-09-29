SV Loderhof dreht das Spiel in Ammerthal

Am 10. Spieltag der Kreisklasse gastierte der SV Loderhof bei der Landesligareserve von der DJK Ammerthal.

Von Start weg zeigte sich die Heimelf wach und präsent in den Zweikämpfen. Die DJK ließ die Gäste aus der Herzogstadt nicht ins Spiel kommen und stellte den Aufsteiger vor Probleme mit und gegen den Ball. Ammerthal erspielte sich nach und nach mehr Tormöglichkeiten, die sie allerdings nicht nutzen konnten. Vom SVL gab es bis dato bis auf zwei Halbchancen wenig Offensivaktionen zu verzeichnen. Kurz vor der Pause brachte Simon Koberstein die Heimelf dann durch eine sehr gute Einzelaktion verdient mit 1:0 in Front. (40.) Ammerthal hat dann auch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff die große Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen - ließ aber auch diese Gelegenheit liegen. Somit ging es mit der knappen aber bis dato hochverdienten Führung zu Gunsten der Ammerthaler in die Pause.