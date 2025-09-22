SV Loderhof bezwingt Kümmersbruck zu Hause 2:0

Zum Anfang der Partie zeigte sich Kümmersbruck mit etwas mehr Feldvorteilen und mehr Ballbesitz. Loderhof agierte abwartend und zeigte sich defensiv kompakt stehend. Die erste Chance ging dann an die Heimelf nach schnellem Konter über links flog ein Maul Abschluss aber knapp über den Kasten. Auch Kümmersbruck erspielte sich einige Halbchancen, die aber ebenfalls ungenutzt blieben. In Folge dessen wurde die Heimelf etwas aktiver und suchte selbst mit schnellem und geradlinigen Spiel nach vorne zu kommen. Dadurch konnten sie sich zwei weitere Großchancen erspielen die aber den Weg ins Tor nicht finden konnten. Nach einer Loderhofer Zeitstrafe Ende der ersten Halbzeit ging es torlos zurück in die Kabinen.

Halbzeit zwei war geprägt von engen und umkämpften Zweikämpfen. Nach 61 gespielten Minuten kamen die Hausherren über rechts in den Sechszehnmeterraum. Kümmersbruck konnte den Ball noch klären. Loderhofs Mutzbauer nahm sich aber den zweiten Ball und vollendete von der Strafraumkante zur 1:0 Führung. Auch anschließend blieb die Heimelf durch Konter immer wieder gefährlich. Kümmersbruck setzte zunehmend mehr auf lange Bälle. in der 75 Minute wurde der eingewechselte Martin Schneider von Spielertrainer Türksever auf die Reise geschickt. Im Zweikampf mit einem Kümmersbrucker Verteidiger setzte er sich durch und schloss satt zum 2:0 ab. Anschließend verteidigten die Loderhofer leidenschaftlich ihr Tor und brachten die Zwei-Tore-Führung über die Zeit.