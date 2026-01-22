SV Listrup mit ehrgeiziger Vorbereitung und breiter Basis

Der SV Listrup hat die Hinrunde der Kreisliga Emsland auf einem starken dritten Tabellenplatz beendet. Nach einer sechswöchigen Winterpause setzt Trainer Matthias Röttering auf eine vielseitige Vorbereitung, um sein Team für die Rückrunde in Form zu bringen. „Anschließend findet in den Kalenderwochen 2, 3 und 4 eine individuelle Vorbereitung statt. Am 23.01. treffen wir uns wieder auf dem Platz“, erklärt der Coach.

Mit dem bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft zeigt sich Röttering hochzufrieden. Gerade zu Saisonbeginn hatte der SV Listrup mit personellen Problemen zu kämpfen. „Zu Beginn der Saison fehlten uns gerade in der Offensive einige Leistungsträger“, sagt der Trainer.

Um Abwechslung in den Trainingsalltag zu bringen, sind verschiedene Einheiten geplant. Dazu zählen unter anderem Training bei der vereinseigenen Physiotherapeutin sowie Spinning. Neben sechs Testspielen und einem internen Hallenturnier steht auch ein besonderes Teambuilding-Format auf dem Programm: „Außerdem ist ein Biathlon-Wettbewerb geplant.“

„Die Mannschaft hat immer wieder zahlreiche Ausfälle kompensiert und viele Umstellungen direkt umgesetzt“, so Röttering. Besonders die Offensive zeigte sich variabel: „So verteilen sich die 32 Tore auf 11 Torschützen.“

Umso überraschender sei die aktuelle Tabellenposition gewesen: „Hätte mir damals jemand gesagt, dass wir zur Winterpause auf Tabellenplatz 3 stehen, hätte ich es nicht geglaubt. Alle Spieler haben super mitgezogen.“

Auch die Integration junger Spieler verlief reibungslos. „Die jüngeren Spieler haben von Anfang an funktioniert und uns Stabilität gegeben“, betont der Coach. Dazu zählen auch Akteure aus der A-Jugend, „die sich direkt eingebracht haben“.

Kritik an den letzten Spielen des Jahres

Trotz der insgesamt positiven Bilanz sieht Röttering auch Verbesserungsbedarf. Insbesondere die letzten beiden Partien im Jahr 2025 stimmen ihn nachdenklich. „Unabhängig davon, wie viele Spieler fehlen, dürfen wir die letzten beiden Spiele im Jahr 2025 so nicht verlieren“, mahnt er. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer den Spielverlauf widerspiegelten, müsse das Team „in solchen Situationen cleverer agieren“.

Vorsichtiger Ausblick auf die Rückrunde

Der SV Listrup steht erneut in der Nähe der Aufstiegsplätze – für den Verein keine Selbstverständlichkeit. „Es ist erstaunlich, dass der kleine SV Listrup zur Winterpause erneut in der Nähe der Aufstiegsplätze steht“, sagt Röttering. Damit das so bleibt, müsse jedoch vieles zusammenpassen: „Das fängt bei der Terminplanung an und hört bei Verletzungen auf.“

In der Kreisliga Emsland sei die Leistungsdichte hoch. „Grundsätzlich kann in dieser Liga jedoch jeder jeden schlagen“, erklärt der Trainer. Eine klare Prognose wagt er daher nicht: „Ich hoffe, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen können – das macht Spielern und Zuschauern einfach mehr Spaß.“

Verstärkungen im Trainerteam und Rückkehrer im Kader

Auch personell hat sich beim SV Listrup einiges getan. Neu im Trainerteam ist Michal Wilde, der als Co-Trainer hinzugekommen ist. Zudem konnte der Verein mit Elke Kampmann eine Physiotherapeutin gewinnen.

Auf Spielerseite setzt Listrup weiterhin auf junge Talente aus der JSG. „Spielerisch konnten wir bereits in der Hinserie Jan Möllmann mehrfach aus der JSG einsetzen. Er hat sich trotz mehrerer Angebote für uns entschieden“, berichtet Röttering. Mit ihm kommt auch Gerrit Feldmann aus der JSG. Beide sind bereits spielberechtigt – ebenso wie Simon Temmen, der noch im ersten Jahr der A-Jugend spielt.

Darüber hinaus kehren mehrere Akteure ins Mannschaftstraining zurück: Mattes Kirchwehm nach einem Auslandsaufenthalt sowie Hendrik Bültel und Bernd Hüsing nach Verletzungen.

Offenes Titelrennen in der Kreisliga

Im Kampf um die Meisterschaft sieht Röttering derzeit ein breites Bewerberfeld. „Aktuell sehe ich sechs Teams, die um die Meisterschaft spielen können“, sagt er. Aufgrund der Ausgeglichenheit der Liga könnten in dieser Saison sogar weniger Punkte zum Titel reichen. „Sollte sich eine Mannschaft klar absetzen können, hat sie es definitiv verdient aufzusteigen.“

Auch im Tabellenkeller erwartet der Trainer keinen klaren Absteiger. „Selbst die aktuell letztplatzierten Teams haben gute Leistungen gezeigt“, so Röttering. Sein Fazit: „Ich vermute, dass es in dieser Liga bis zum Schluss eng zugehen wird.“