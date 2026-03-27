SV Listrup gegen Eintracht Börger

Zehn Spiele, vier Topduelle – für den SV Listrup beginnt die entscheidende Phase der Saison. Mit Eintracht Börger reist am Sonntag ein formstarker Gegner an, der im direkten Duell ein echtes Ausrufezeichen setzen will.

Am kommenden Sonntag startet für den SV Listrup das letzte Saisondrittel – und es hat es in sich. Zehn Partien stehen noch aus, gleich vier davon gegen Teams aus den aktuellen Top fünf. Es ist die Phase, in der sich entscheidet, ob eine gute Saison zu einer sehr guten wird.

Zum Auftakt wartet am 21. Spieltag mit Eintracht Börger direkt ein echtes Schwergewicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Albers präsentiert sich in bestechender Form: Platz zwei in der Formtabelle, nur eine Niederlage aus den letzten acht Spielen – die Gäste reisen mit breiter Brust an.