SV Listrup begrüßt neuen Jungschiedsrichter

Mit Beginn der neuen Saison erweitert der SV Listrup sein Schiedsrichterteam. Piet Tönnies hat am 31. August 2025 die Abschlussprüfung zum DFB-Schiedsrichter erfolgreich absolviert.

Der Nachwuchsreferee nutzte die Sommerferien für eine intensive Vorbereitung. Über das Online-Portal des Deutschen Fußball-Bundes arbeitete er sich in die Fußballregeln ein, übte anhand von Fallbeispielen und testete sein Wissen in digitalen Modulen. Ein Monat voller Lernarbeit zahlte sich am Ende aus.

Mit der bestandenen Prüfung darf Tönnies nun offiziell Spiele leiten – ein wichtiger Schritt für den Verein, der damit auch im Bereich der Schiedsrichter gut aufgestellt ist. Unterstützt wird er in den ersten Einsätzen von erfahrenen Kollegen im Emsland.

Der SV Listrup freut sich auf die ersten Partien des neuen Jungschiedsrichters und erhofft sich damit auch ein Signal an weitere junge Vereinsmitglieder, den Weg an die Pfeife zu wagen.