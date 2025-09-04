Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: SV Listrup
SV Listrup begrüßt neuen Jungschiedsrichter
17-jähriger Piet Tönnies besteht DFB-Prüfung mit Erfolg
Der SV Listrup darf sich über Zuwachs im Schiedsrichterteam freuen: Piet Tönnies hat die offizielle Prüfung des Deutschen Fußball-Bundes bestanden und startet nun als Jungschiedsrichter ins Emsland.
Mit Beginn der neuen Saison erweitert der SV Listrup sein Schiedsrichterteam. Piet Tönnies hat am 31. August 2025 die Abschlussprüfung zum DFB-Schiedsrichter erfolgreich absolviert.
Der Nachwuchsreferee nutzte die Sommerferien für eine intensive Vorbereitung. Über das Online-Portal des Deutschen Fußball-Bundes arbeitete er sich in die Fußballregeln ein, übte anhand von Fallbeispielen und testete sein Wissen in digitalen Modulen. Ein Monat voller Lernarbeit zahlte sich am Ende aus.
Mit der bestandenen Prüfung darf Tönnies nun offiziell Spiele leiten – ein wichtiger Schritt für den Verein, der damit auch im Bereich der Schiedsrichter gut aufgestellt ist. Unterstützt wird er in den ersten Einsätzen von erfahrenen Kollegen im Emsland.
Der SV Listrup freut sich auf die ersten Partien des neuen Jungschiedsrichters und erhofft sich damit auch ein Signal an weitere junge Vereinsmitglieder, den Weg an die Pfeife zu wagen.