SV Lippstadt 08 verpflichtet Kapitän eines Oberliga-Rivalen

Diezemann (links) wechselt von Bielefeld II nach Lippstadt. – Foto: Horst Vogler

Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann sagt zur Verpflichtung: „Wir sind sehr froh, dass sich Yoost für den SV entschieden hat. Er hat in seinen jungen Jahren schon einiges im Fußball erleben dürfen und ist in der Innenverteidigung zuhause, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.“



Yoost freut sich auf die neue Aufgabe: „Der Wechsel zum SV war für mich eine leichte Entscheidung. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl und wurde direkt herzlich aufgenommen. Das professionelle, aber gleichzeitig familiäre Umfeld sowie die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, haben mich überzeugt. Ich freue mich auf die kommende Saison und darauf, meine Qualitäten einzubringen und zum Erfolg des Vereins beizutragen.“