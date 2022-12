SV Lippstadt 08 verpflichtet Ex-Rödinghausener Lee Der SV Lippstadt 08 ist drauf und dran, die sechste Regionalliga-Saison in Folge einzutüten.

Der 25-Jährige spielte zuletzt beim Ligarivalen SV Rödinghausen und war davor fünf Jahre für den FC St. Pauli II aktiv. Als 16-Jähriger kam der Defensivmann aus einer südkoreanischen Fußball-Akademie nach Europa und wurde zunächst in Österreich beim SV Kapfenberg ausgebildet. Im Jahr 2015 wurde der FC St. Pauli auf den 18-Jährigen aufmerksam und holte ihn ans Millerntor. Dort wurde der 1,77m große Mittelfeldspieler anfangs in der U19, anschließend in der 2. Mannschaft eingesetzt und wechselte nach exakt 100 Einsätzen in der Regionalliga Nord zum SV Rödinghausen. Auch in der West-Staffel kam Lee regelmäßig zu Spielzeiten und kann daher nun im Alter von 25 Jahren über 150 Regionalliga-Einsätze (9 Treffer) vorweisen. Sein einziges Tor in der Regionalliga West erzielte Lee übrigens im September 2021 in Lippstadt, als er beim 2:0-Sieg der Grün-Weißen den Führungstreffer beisteuerte.



"Seung-won Lee ist ein richtig guter Kicker. Er kennt nicht nur diese Liga, sondern hat auch zuvor viel Erfahrung in der Regionalliga gesammelt. Darüber hinaus ist er polyvalent einsetzbar. Ich sehe ihn grundsätzlich zwar schon im Mittelfeld, aber er hat in seiner Karriere auf nahezu allen Positionen schon aushelfen müssen und sich stets zurechtgefunden. Das zeugt nicht nur von seiner fußballerischen Klasse, sondern auch von einem hohen Level an Spielverständnis und Antizipation. Eigenschaften, die in meinen Augen gar nicht hochgenug eingeschätzt werden können", skizziert der Lippstädter Sportdirektor Dirk Brökelmann die Fähigkeiten des Neuzugangs.