SV Lippstadt 08 schnappt sich Dauerbrenner von einem Ligakonkurrenten

"Wir freuen uns sehr, dass wir Genti für den SV Lippstadt 08 gewinnen konnten", sagt Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann. "Mit seinen fast 23 Jahren hat er schon deutlich über 100 Oberliga-Spiele bestritten und in denen gezeigt, welch Potenzial er besitzt. Genti ist durch seine Vielseitigkeit ein sehr wichtiger Faktor in unserem Kader."

Gentrit Muja war erst im Sommer 2024 nach Gievenbeck gewechselt und spielte sich dort auf Anhieb in der Stammelf der Münsteraner fest. In allen 35 Oberliga-Partien kam der Deutsch-Kosovare zum Einsatz, in 32 davon von Beginn an. Nur Abwehrchef Niklas Beil und Stammtorwart Nico Eschhaus haben in der abgelaufenen Saison mehr Minuten auf dem Platz gestanden. Vor seinem Wechsel nach Gievenbeck spielte Muja über drei Jahre lang für Victoria Clarholz in der Oberliga und in der Jugend von Preußen Münster, RW Ahlen und SC Wiedenbrück.