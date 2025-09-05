SV Lippstadt 08: Routinier kehrt aus Luxemburg zurück

Acht teils Langzeitverletzte sowie der Abgang von Mustafa Dogan zum Westfalenligisten FSC Rheda lassen den Kader des SV Lippstadt 08 derzeit etwas dünn aussehen. Lediglich vier Feldspieler saßen zuletzt beim 2:0-Heimspielsieg gegen Türkspor Dortmund auf der Bank. Mit Cinar Sinsar steht Coach Felix Bechtold ab sofort ein Routinier zur Verfügung. Der 30-Jährige kommt aus der 2. luxemburgischen Liga und hatte in der Regionalliga-Spielzeit 2020/21 bereits unter Bechtold am Bruchbaum gespielt, als er absoluter Leistungsträger war.

Zu Beginn seiner Karriere war der flexibel einsetzbare Defensivmann von 2017 bis 2020 für den SC Verl in der Regionalliga unterwegs. Nach seinem Jahr in Lippstadt lauteten weitere Stationen Sportfreunde Lotte, TeBe Berlin und SC Wiedenbrück, so dass er seine Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse auf 124 aufstockte. Im Sommer 2024 wechselte er zum luxemburgischen Zweitligisten FC Berdenia Berburg und gehörte in der vergangenen Saison zum absoluten Stamm (28 Einsätze). Offenbar gab es im Sommer den Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren. Kürzlich hatte sich der gebürtige Bielefelder auch beim Nord-Regionalligisten VfB Lübeck vorgestellt, zu einer Vertragsunterschrift kam es nicht.

Sportdirektor Dirk Brökelmann sagt zum Neuzugang: "Mit Cinar bekommen wir einen Spieler zum Kader, der über eine riesige Menge Erfahrung verfügt und unserem Jungen Team sehr gut tun wird. Zudem ist seine Polyvalenz von sehr großem Vorteil."



Sansar freut sich über die Rückkehr: "Für mich war das ein ganz natürlicher Schritt. Ich habe ja schon früher hier gespielt und der Kontakt zu den Verantwortlichen, speziell zu Dirk Brökelmann als Sportdirektor und zu unserem Trainer Felix Bechthold war immer da. Zudem sind die Fans überragend, tragen uns Spieler in jedem Spiel von außen und sind wie ein zwölfter Mann auf dem Platz. Ich möchte mit meiner Erfahrung die jungen Spieler unterstützen und gemeinsam möglichst viele erfolgreiche Spiele bestreiten."