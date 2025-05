SV Lippstadt 08: Quartett um Vizekapitän Steringer geht zum Saisonende

Romano, der erst im Sommer aus der U23 nach Münster kam, erlebte trotz seiner 14 Scorer eine schwierige erste Saison in Lippstadt. "Wir haben ihm klar gesagt, dass er beim SV Lippstadt keine Zukunft hat", betont SVL-Coach Felix Bechtold in der Lokalzeitung "Der Patriot".

"Marcello Romano ist auf uns zugekommen, weil er sich beim ETB immer sehr wohlgefühlt hat. Wir wissen, was wir an ihm haben, und er hat jetzt einen Zweijahresvertrag bei uns unterschrieben. Wir haben mit ihm einen Spieler zurückgeholt, der im vorderen Drittel einfach sehr, sehr gute Fähigkeiten besitzt. Er hat einen sehr guten ersten Kontakt und Abschluss. Von daher sind wir natürlich froh, dass alles passt und wir wieder zusammengekommen sind. Wir freuen uns mit ihm auf die gemeinsame Zukunft“, sagt der ETB-Vorstandsvorsitzende Karl Weiß.

Mit Janik Steringer verlässt ein unangefochtener Leistungsträger den SVL im Sommer. Der Vizekapitän war erst im vergangenen Sommer von Heimatverein und Bezirksligist TV Fredeburg in die Liebelt-Arena zurückgekehrt, wird nun aber wieder aus beruflichen Gründen kürzertreten müssen. Der 27-Jährige arbeitet bekanntlich als Videoanalyst bei Zweitliga-Aufsteiger und DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld und kann den Aufwand als Oberliga-Spieler bis auf weiteres nicht mehr mitgehen können. "Das wird in der 2. Liga und vielleicht sogar in der Europa League zu intensiv", so Bechtold.