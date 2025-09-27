SV Lippstadt 08 legt vor - 1. FC Gievenbeck gewinnt Derby

Am Freitagabend gewann der 1. FC Gievenbeck das Derby beim SC Preußen Münster II knapp mit 2:1. Vor 500 Zuschauern freuten sich die Adlerträger schon über den Last-Minute-Ausgleich, bevor in der fünften Minute der Nachspielzeit Kapitän Niklas Beil doch noch den FCG jubeln ließ. Der 23-jährige Defensivmann schoss nach über 100 Liga-Spielen sein erstes Tor im Seniorenbereich, als er ein großes Durcheinander vor SCP-Keeper Jovan Jovic nutzte und die Kugel über die Linie bugsierte.

Am Samstagabend zementierte der SV Lippstadt 08 vor 583 Zuschauern seine Tabellenführung mit dem dritten Zu-Null-Sieg in Folge. Zum zweiten Mal in Folge vertrat U19-Keeper Lukas Struck den zuletzt an Corona erkrankten Stammkeeper Luca Beermann. Gegen Aufsteiger TuS Hiltrup brachte Maximilian Franke nach torloser erster Halbzeit seine Farben kurz nach Wiederanpfiff per Strafstoß auf die Siegerstraße. Kapitän Fatih Ufuk stellte bereits in der 60. Spielminute den späteren 2:0-Endstand her. Es war der sechste Dreier im achten Spiel.