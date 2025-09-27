SV Lippstadt 08 legt vor - 1. FC Gievenbeck gewinnt Derby

Am Freitagabend gewann der 1. FC Gievenbeck das Derby beim SC Preußen Münster II knapp mit 2:1. Vor 500 Zuschauern freuten sich die Adlerträger schon über den Last-Minute-Ausgleich, bevor in der fünften Minute der Nachspielzeit Kapitän Niklas Beil doch noch den FCG jubeln ließ. Der 23-jährige Defensivmann schoss nach über 100 Liga-Spielen sein erstes Tor im Seniorenbereich, als er ein großes Durcheinander vor SCP-Keeper Jovan Jovic nutzte und die Kugel über die Linie bugsierte.
Am Samstagabend zementierte der SV Lippstadt 08 vor 583 Zuschauern seine Tabellenführung mit dem dritten Zu-Null-Sieg in Folge. Zum zweiten Mal in Folge vertrat U19-Keeper Lukas Struck den zuletzt an Corona erkrankten Stammkeeper Luca Beermann. Gegen Aufsteiger TuS Hiltrup brachte Maximilian Franke nach torloser erster Halbzeit seine Farben kurz nach Wiederanpfiff per Strafstoß auf die Siegerstraße. Kapitän Fatih Ufuk stellte bereits in der 60. Spielminute den späteren 2:0-Endstand her. Es war der sechste Dreier im achten Spiel.
SV Lippstadt 08 – TuS Hiltrup 2:0
SV Lippstadt 08: Lukas Struck, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (90. Seungyoung Lee), Maximilian Franke (82. Justus Meier), Max Kamann, Iker Luis Kohl (78. Simon Kötter), Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (78. David Dören) - Trainer: Felix Bechtold
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Dickens Toka, Asmar Paenda (84. Marko Costa Rocha), Enoch Moussa (63. Cris Adeyeemi Ojo), Jonas Weißen, Felix Hesker (88. Mats Feckler), Shayan Sarrafyar (73. Linus Gröger), Felix Bußmann, Janus Scheele (63. Stan Schubert) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Pascal Loschke - Zuschauer: 583
Tore: 1:0 Maximilian Franke (49. Foulelfmeter), 2:0 Fatih Ufuk (60.)
SC Preußen Münster II – 1. FC Gievenbeck 1:2
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause (88. Ben Menke), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg (46. Benjamin Hormann Evers), Melih Sayin (58. Mikail Demirhan), Emanuel De Lemos (68. Luca Steinfeldt), Leon Tasov, Till Hausotter (76. Leon Kayser), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg (64. Louis Martin), Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Felix Ritter, Mika Keute (66. Marvin Holtmann), Ben Matteo Wolf (71. Tom Langenkamp), Alexander Wiethölter (92. Jonas Tepper), Benedikt Fallbrock, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Ben Matteo Wolf (29.), 1:1 Benjamin Hormann Evers (90.), 1:2 Niklas Beil (90.+5)