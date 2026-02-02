SV Lippstadt 08 holt Ex-Wiedenbrück-Talent von Ligarivale Verl II

Oberligist SC Verl II sicherte sich im vergangenen Sommer Josiah Patruno-Nwankwo vom SC Wiedenbrück. Dort hatte der Youngster ein erfolgreiches letztes U19-Jahr absolviert, als er 15 Tore in 17 Spielen in der U19-Westfalenliga erzielte, und sogar in der Rückserie regelmäßig im Kader der 1. Mannschaft stand (vier Regionalliga-Einsätze, ein Tor).
Der "Durchbruch" in Verl blieb aus. In der abgelaufenen Hinrunde kam Patruno-Nwankwo nur zu zwei Kurzeinsätzen, so dass der 19-Jährige nun zum Ligarivalen SV Lippstadt 08 weiterzieht. Nach mehreren Probetrainings hat er einen Vertrag erhalten und ist seit dem vergangenen Wochenende spielberechtigt.
Bei der 0:3-Testspielniederlage gegen Regionalligist Sportfreunde Lotte stand Patruno-Nwankwo erstmals im Kader.
Inzwischen hat sich Verls Trainer Przemek Czapp zum Abgang gegenüber FuPa Westfalen geäußert: "Jo ist auf jeden Fall ein super Junge, top Charakter, gute Einstellung zum Sport und sehr fleißig. Was man jetzt sagen muss, ist, dass es vielleicht nicht ganz konzeptionell gepasst hat, mit der Verl-DNA, die wir im Verein haben, von der Spielstruktur bzw. von den individuellen Fähigkeiten, die du da vielleicht auch benötigst, um den Fußball zu spielen, passt es dann am Ende des Tages nicht so ganz. Ich denke, dass er rein sportlich besser zu einer Mannschaft wie Lippstadt passt, das kann ich mir gut vorstellen. Er hat ein super Tempo und eine super Endgeschwindigkeit und wir wünschen ihm da auf jeden Fall ganz viel Erfolg, ganz viel Glück, dass er da glücklich wird und auf jeden Fall regelmäßig spielt."