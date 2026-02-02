 2026-01-27T15:58:05.997Z

SV Lippstadt 08 holt Ex-Wiedenbrück-Talent von Ligarivale Verl

Mit 18 Jahren feierte der Offensivmann bereits sein Regionalliga-Debüt

Oberligist SC Verl II sicherte sich im vergangenen Sommer Josiah Patruno-Nwankwo vom SC Wiedenbrück. Dort hatte der Youngster ein erfolgreiches letztes U19-Jahr absolviert, als er 15 Tore in 17 Spielen in der U19-Westfalenliga erzielte, und sogar in der Rückserie regelmäßig im Kader der 1. Mannschaft stand (vier Regionalliga-Einsätze, ein Tor).

Der "Durchbruch" in Verl blieb aus. In der abgelaufenen Hinrunde kam Patruno-Nwankwo nur zu zwei Kurzeinsätzen, so dass der 19-Jährige nun zum Ligarivalen SV Lippstadt 08 weiterzieht. Nach mehreren Probetrainings hat er einen Vertrag erhalten und ist seit dem vergangenen Wochenende spielberechtigt.

Bei der 0:3-Testspielniederlage gegen Regionalligist Sportfreunde Lotte stand Patruno-Nwankwo erstmals im Kader.