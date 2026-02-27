SV Lippstadt 08 feiert klaren Derby-Erfolg und rückt auf Platz 2 vor

Archivfoto – Foto: vibedmarketing

Im Derby zwischen dem SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen setzten sich die Gastgeber eindrucksvoll mit 4:0 durch und zeigten sich gegenüber dem torlosen Remis am vergangenen Wochenende deutlich effektiver.

Von Beginn an übernahm der SV Lippstadt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Über die gesamten 90 Minuten hatten die Gastgeber klar die Oberhand, bestimmten Tempo und Rhythmus der Partie und ließen Ball und Gegner laufen.

Ahlen fand kaum Zugriff. Offensiv verzeichneten die Gäste lediglich ein, zwei nennenswerte Chancen – mehr war jedoch nicht drin. Insgesamt blieb der Auftritt von Rot-Weiss Ahlen über weite Strecken blass und ideenlos.

Lippstadt zerlegt Ahlen über weite Strecken

Ganz anders Lippstadt: Mit hoher Intensität, klarer Struktur im Spielaufbau und konsequenter Chancenverwertung stellte das Heimteam früh die Weichen auf Sieg. Auch nach der Führung blieb Lippstadt am Drücker, kombinierte sich immer wieder sehenswert in den Strafraum und hätte das Ergebnis deutlich höher gestalten können. Mehrere hochkarätige Möglichkeiten blieben ungenutzt – ein noch klareres Resultat wäre durchaus möglich gewesen.