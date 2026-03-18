SV Lippstadt 08: Dauerbrenner und verletzter Kapitän bleiben

Der SV Lippstadt 08 strebt zurück in der Regionalliga West. Zwei Akteure, die mit dem SVL schon in der vierthöchsten Spielklasse aktiv waren, haben nun ihre Verträge verlängert. Fatih Ufuk (27) und Gerrit Kaiser (32) bleiben.
Ufuk spielt seit Sommer 2022 (nur mit halbjährige Unterbrechung) beim SV Lippstadt 08 und stand in der laufenden Saison in allen Ligapartien in der Startelf. Natürlich ist er damit auch der Akteur mit der meisten Einsatzzeit
Sportdirektor Dirk Brökelmann sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Fatih auch weiterhin für den SVL am Ball sein wird. Fatih ist ein extrem wichtiger Spieler auf und neben dem Platz für unseren Kader. Seine menschliche Art, wie seine fußballerischen Qualitäten sind einfach überragend.“
Kaiser spielte schon von Januar 2018 bis Sommer 2021 beim SV Lippstadt 08 und kehrte im Januar 2023 zurück. Inzwischen trägt der Routinier die Kapitänsbinde und ist eine echte Identifikationsfigur geworden. Der 32-Jährige zog sich im August eine schwere Knieverletzung zu und fällt seitdem aus. Trotzdem ist der Führungsspieler bei jedem Spiel dabei und unterstützt die Mannschaft von außen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gerrit Kaiser eine echte Identifikationsfigur in unserem Kader behalten werden. Ich bin mir sicher, dass wir Gerrit ganz bald auf dem Platz wieder sehen werden. Wenn man sieht, wie professionell er seine Reha durchzieht, kann man nur den Hut vor ihm ziehen. Alleine seine Anwesenheit in der Kabine verleiht dem Team schon eine gewisse Sicherheit", so Brökelmann.
Kaiser sagt zu seinem Verbleib: „Der Verein bedeutet mir sehr viel. Nach meiner langen Verletzung fühle ich mich wieder bereit und voller Euphorie. Die Wertschätzung der Fans für meine bisherigen Leistungen und das Vertrauen des Vereins bedeuten mir enorm viel.