SV Lippstadt 08: Dauerbrenner und verletzter Kapitän bleiben Oberligist gibt zwei Vertragsverlängerungen bekannt von red · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

Ufuk (links) und Kaiser (Mitte) haben ihre Verträge verlängert. – Foto: vibedmarketing

Der SV Lippstadt 08 strebt zurück in der Regionalliga West. Zwei Akteure, die mit dem SVL schon in der vierthöchsten Spielklasse aktiv waren, haben nun ihre Verträge verlängert. Fatih Ufuk (27) und Gerrit Kaiser (32) bleiben.

Ufuk spielt seit Sommer 2022 (nur mit halbjährige Unterbrechung) beim SV Lippstadt 08 und stand in der laufenden Saison in allen Ligapartien in der Startelf. Natürlich ist er damit auch der Akteur mit der meisten Einsatzzeit Sportdirektor Dirk Brökelmann sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Fatih auch weiterhin für den SVL am Ball sein wird. Fatih ist ein extrem wichtiger Spieler auf und neben dem Platz für unseren Kader. Seine menschliche Art, wie seine fußballerischen Qualitäten sind einfach überragend.“





Ufuk freut sich auf sein fünftes Jahr: "Der SVL ist für mich mein Zuhause. Ich bin sehr dankbar dieses Trikot tragen zu dürfen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Verein die Ziele zu erreichen und meinen Teil beizutragen." Kaiser spielte schon von Januar 2018 bis Sommer 2021 beim SV Lippstadt 08 und kehrte im Januar 2023 zurück. Inzwischen trägt der Routinier die Kapitänsbinde und ist eine echte Identifikationsfigur geworden. Der 32-Jährige zog sich im August eine schwere Knieverletzung zu und fällt seitdem aus. Trotzdem ist der Führungsspieler bei jedem Spiel dabei und unterstützt die Mannschaft von außen.