SV Lindwedel-Hope: Sechs Abgänge beim Landesligisten

Dennis Yeboah, der im Laufe der vergangenen Spielzeit als Cheftrainer zum SV Lindwedel-Hope gestoßen war, wird dem Verein nicht weiter zur Verfügung stehen. Der Klub würdigt seinen Einsatz und die positive Wirkung auf das Team: „Er hat mit seinem Auftreten viel Schwung und gute Laune in die Mannschaft gebracht und konnte sich und das Team mit einem vierten Platz in der Abschlusstabelle belohnen“, heißt es in der Vereinsmeldung.

Mit Pascal Zöllner verabschiedet sich ein langjähriger Leistungsträger. Der Mittelfeldspieler lief seit dem Aufstieg in die Bezirksliga vor acht Jahren für den Verein auf und genießt einen hohen Stellenwert. Der Verein schreibt: „Mit Pascal Zöllner verlässt uns ein Spieler mit Legendenstatus auf allen Ebenen.“ Er zieht sich aus familiären Gründen zurück.