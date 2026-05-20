SV Lieth trennt sich von Krenzk - Pingel übernimmt

Der Verein teilte mit, dass beide Seiten ab der kommenden Saison getrennte Wege gehen werden. Lieth bedankt sich ausdrücklich für Krenzks Einsatz, seine Leidenschaft und sein Fachwissen, das er in die Mannschaft eingebracht habe. Dank an Guido Krenzk In der Vereinsmeldung heißt es: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Guido für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und sein umfangreiches Know-how, das er in dieser Zeit in die Mannschaft eingebracht hat. Mit viel Engagement hat er die Mannschaft begleitet. Für seine geleistete Arbeit gebührt ihm unser voller Respekt und Dank.“

Sportlich konnte Krenzk den Abstieg nicht mehr verhindern. Der SV Lieth steht nach 29 Spielen bei 18 Punkten, holte nur vier Siege und kassierte 101 Gegentore. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist vor dem letzten Spieltag nicht mehr aufzuholen. Thorben Pingel übernimmt den Neuaufbau Der Blick geht nun nach vorne. Zur neuen Saison übernimmt Thorben Pingel, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, die Verantwortung für die Ligamannschaft. Er soll den sportlichen Neuanfang in der Kreisliga gestalten.