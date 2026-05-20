SV Lieth trennt sich von Krenzk - Pingel übernimmt

Der Verein teilte mit, dass beide Seiten ab der kommenden Saison getrennte Wege gehen werden. Lieth bedankt sich ausdrücklich für Krenzks Einsatz, seine Leidenschaft und sein Fachwissen, das er in die Mannschaft eingebracht habe.
Dank an Guido Krenzk
In der Vereinsmeldung heißt es: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Guido für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und sein umfangreiches Know-how, das er in dieser Zeit in die Mannschaft eingebracht hat. Mit viel Engagement hat er die Mannschaft begleitet. Für seine geleistete Arbeit gebührt ihm unser voller Respekt und Dank.“
Sportlich konnte Krenzk den Abstieg nicht mehr verhindern. Der SV Lieth steht nach 29 Spielen bei 18 Punkten, holte nur vier Siege und kassierte 101 Gegentore. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist vor dem letzten Spieltag nicht mehr aufzuholen.
Thorben Pingel übernimmt den Neuaufbau
Der Blick geht nun nach vorne. Zur neuen Saison übernimmt Thorben Pingel, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, die Verantwortung für die Ligamannschaft. Er soll den sportlichen Neuanfang in der Kreisliga gestalten.
Der Verein plant dabei offenbar einen stärkeren Schulterschluss zwischen erster und zweiter Mannschaft. Gemeinsam mit Spielern aus beiden Teams soll eine neue Ligamannschaft aufgebaut werden. Ziel sei es, „die Kräfte zu bündeln und mit frischer Energie sowie neuen Impulsen die kommenden Herausforderungen anzugehen“.
Neustart eine Klasse tiefer
Für Lieth ist der Abstieg ein deutlicher Einschnitt. Seit 2017 war der Klub nicht mehr in der Kreisliga vertreten, nun muss sich der Verein eine Klasse tiefer neu sortieren. Nach einer Saison mit vielen Niederlagen und defensiven Problemen geht es darum, wieder Stabilität aufzubauen.
Die Entscheidung, Pingel aus der eigenen Struktur hochzuziehen, passt zu diesem Ansatz. Der neue Trainer kennt den Verein, die Spieler und das Umfeld. Genau das kann beim Neuaufbau helfen, wenn erste und zweite Mannschaft enger zusammengeführt werden sollen.
Der SV Lieth verabschiedet Krenzk mit Wertschätzung und startet zugleich in eine neue Phase. Nach dem Bezirksliga-Abstieg soll in der Kreisliga ein Kader entstehen, der wieder konkurrenzfähig ist und dem Verein eine stabilere Perspektive gibt.