SV Liel-Niedereggenen holt zwei Eigengewächse zurück

Der SV Liel-Niedereggenen hat zwei Verpflichtungen für die kommende Saison bekannt gegeben. Dabei handele es sich um "zwei vielversprechende Neuzugänge", die der Verein mit "besonderer Freude" begrüßt, schließlich "handelt sich um echte Eigengewächse: Joschua Graser und Silas Baumert kehren nach drei Jahren zum Verein zurück".

"Die beiden 19-Jährigen durchliefen in ihrer Jugend sämtliche Nachwuchsteams des SV Liel-Niedereggenen, bevor sie im Sommer 2022 in die A-Jugend des FC Auggen wechselten." Dort hätten sich Graser und Baumert kontinuierlich weiterentwickelt. Zuletzt hätten sie wertvolle Erfahrungen in der zweiten Mannschaft des FC Auggen gesammelt. Baumert absolvierte bisher elf Einsätze, Graser kommt auf zwölf Partien in der Kreisliga A.