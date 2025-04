SV Lichtenberg 47 will Druck auf Spitzenreiter BFC Preussen machen

Die Nachholspiele in der NOFV-Oberliga Nord am Gründonnerstag und am Karfreitag könnten wegweisend für den weiteren Verlauf im Titelrennen sein. Während sich der BFC Preussen, der SV Lichtenberg 47 und der BSV Eintracht Mahlsdorf keine Patzer leisten dürfen, stehen auch Partien mit Auswirkungen auf das Tabellenmittelfeld und den Abstiegskampf an.