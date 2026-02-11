SV Lichtenberg 47 will dran bleiben, es gibt schon zwei Spielabsagen

– Foto: Michel Grabowski

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und damit ein Neustart, der sich anfühlt wie ein Stresstest: vorn jagt der SV Lichtenberg 47 den Spitzenreiter SV Tasmania Berlin, dahinter drängeln sich BSV Eintracht Mahlsdorf, TSG Neustrelitz und TuS Makkabi Berlin. Es gibt aber auch schon zwei Spielabsagen.

Es ist eines dieser Duelle, bei denen die Tabelle sofort Spannung erzeugt: TSG Neustrelitz ist Vierter mit 25 Punkten aus 15 Spielen (Bilanz 8-1-6, Tore 32:22), SG Dynamo Schwerin Achter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (Bilanz 5-5-5, Tore 24:21). Neustrelitz steht dicht an den Topplätzen, Schwerin in einem Pulk, in dem jeder Punkt die Stimmungslage verändert.

Und dann ist da die Hinrunde, die dieses Spiel mit einem dicken Ausrufezeichen versieht: Am 2. Spieltag gewann Dynamo Schwerin zu Hause 3:2 gegen TSG Neustrelitz. Für Neustrelitz ist das ein schmerzhafter Stich, der nach Monaten nicht einfach verschwindet – erst recht nicht, wenn es jetzt um die Position direkt hinter dem Spitzenduo geht. Schwerin wiederum kommt mit dem Gefühl, dass es gegen dieses Team bereits funktioniert hat: knapp, aber effektiv. Gerade zum Start nach der Pause kann so ein Erinnerungswert Kräfte freisetzen – oder den Druck erhöhen, ihn bestätigen zu müssen. ---

Hier prallt die Liga in zwei Extremen aufeinander. SV Lichtenberg 47 ist Zweiter mit 34 Punkten aus 15 Spielen (Bilanz 11-1-3, Tore 43:27) – und damit der erste Verfolger von SV Tasmania Berlin (37 Punkte). FC Viktoria 1889 Berlin ist Letzter mit 8 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 2-2-12, Tore 26:57). Der Abstand ist brutal, die Erwartungshaltung scheinbar klar – und gerade deshalb ist der Druck für den Favoriten riesig. Die Hinrunde liefert auch hier eine eindeutige Geschichte: Viktoria verlor am 2. Spieltag daheim 1:3 gegen Lichtenberg. Für Viktoria ist das Wiedersehen ein Kampf um Würde und Überleben in Zahlen – jeder Punkt wäre Gold, weil der Blick auf 57 Gegentore und die Tabellenlage keine Schonfrist erlaubt. Für Lichtenberg ist es ein Spiel, in dem es nicht um Schönheit geht, sondern um Pflichterfüllung im Titelrennen: Tasmania liegt drei Punkte voraus, und jeder Aussetzer fühlt sich wie ein Geschenk an den Spitzenreiter an. ---

Im Mittelfeld-Keller-Grenzbereich kann ein Neustart nach der Winterpause wie ein Befreiungsschlag wirken – oder wie ein weiteres Gewicht an den Knöcheln. FSV Optik Rathenow steht mit 19 Punkten aus 16 Spielen auf Rang 13 (Bilanz 5-4-7, Tore 24:31). SV Sparta Lichtenberg ist Zehnter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 6-2-8, Tore 37:41). Ein Punkt trennt beide – es ist also kein Duell der Namen, sondern eines der Nerven. Aus der Hinrunde bleibt ein klares Bild: Sparta gewann am 2. Spieltag 4:0 gegen Rathenow. Für Rathenow ist das mehr als nur ein Ergebnis – es ist eine offene Rechnung, die den Heimauftakt nach der Pause auflädt. Sparta wiederum weiß, wie schnell es gegen Rathenow gehen kann, trägt aber auch die eigene Unruhe in der Defensive mit sich: 41 Gegentore sind ein Warnsignal. Hier steckt Emotion nicht im Pathos, sondern in der Wucht der Bedeutung: Wer verliert, rutscht tiefer hinein in die Zone, in der jeder Spieltag nach Alarm schmeckt. ---



Mehr Spannung geht kaum: Der Tabellenführer startet auswärts bei einem Team, das in der Hinrunde bewiesen hat, dass es ihn schlagen kann. SV Tasmania Berlin führt mit 37 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 12-1-3, Tore 46:17). F.C. Hansa Rostock II ist Elfter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (Bilanz 6-2-7, Tore 30:36). Auf dem Papier eine klare Geschichte – doch die Liga wäre nicht die Oberliga Nord, wenn sie sich daran halten würde. Denn am 2. Spieltag passierte das, was bis heute nachhallt: Hansa II gewann bei Tasmania 1:0. Der Spitzenreiter weiß also, dass es gegen diesen Gegner kein Spaziergang ist, sondern ein Spiel, das Konzentration bis zur letzten Minute verlangt. Und für Hansa II ist das der perfekte Zündfunke zum Neustart: Man steht im großen 20-Punkte-Block (Plätze 8 bis 12), und ein Coup gegen den Ersten wäre nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Statement – gerade nach einer Winterpause, in der alles wieder bei null zu beginnen scheint, obwohl die Tabelle gnadenlos bleibt. ---

Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind, aber emotional völlig unterschiedlich auf den Neustart blicken. SG Union 1919 Klosterfelde ist Neunter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 5-5-6, Tore 28:26). TuS Makkabi Berlin steht auf Rang fünf mit 25 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 8-1-7, Tore 29:27). Für Makkabi ist es die Jagd nach oben, für Klosterfelde das Ringen um Stabilität in der engen Mitte. Die Hinrunde hat einen knappen Ausgang geliefert: Makkabi gewann am 2. Spieltag 1:0 gegen Klosterfelde. Ein Ergebnis, das nicht schreit, sondern schneidet – weil es zeigt, wie wenig zwischen Erfolg und Leere liegen kann. Klosterfelde wird dieses Spiel als Chance begreifen, die Rangordnung im Mittelfeld aufzubrechen. Makkabi wiederum weiß: Wer oben dranbleiben will, darf in solchen Spielen nicht stolpern. Es ist der klassische Oberliga-Moment, in dem die Tabelle auf dem Papier geordnet wirkt, auf dem Platz aber sofort zu flimmern beginnt. ---

Zum Abschluss ein Duell, das nach Spitzengruppe schmeckt – und nach einem echten Gradmesser für Ambitionen. BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 7-5-4, Tore 33:27). SV Siedenbollentin folgt auf Rang sechs mit 24 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 6-6-4, Tore 29:29). Zwei Punkte Abstand – ein Spiel, das die Tür nach oben öffnen oder zuschlagen kann. Die Hinrunde hat Mahlsdorf ein starkes Argument gegeben: Am 2. Spieltag gewann Mahlsdorf auswärts bei Siedenbollentin 4:1. Das wirkt nach – nicht als Garantie, aber als klare Erinnerung, dass Mahlsdorf die Mittel hat, dieses Duell zu kontrollieren. Für Siedenbollentin ist es die Chance, die Rollen zu verschieben und den Anschluss an die Top fünf zu festigen. Für Mahlsdorf ist es ein Spiel, das mehr ist als nur ein weiterer Termin: Tasmania (37) und Lichtenberg (34) sind vorne weg, aber dahinter ist Platz für den, der im neuen Jahr sofort den Ton setzt.