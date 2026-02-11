SV Lichtenberg 47 will dran bleiben, es gibt schon zwei Spielabsagen

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und damit ein Neustart, der sich anfühlt wie ein Stresstest: vorn jagt der SV Lichtenberg 47 den Spitzenreiter SV Tasmania Berlin, dahinter drängeln sich BSV Eintracht Mahlsdorf, TSG Neustrelitz und TuS Makkabi Berlin. Es gibt aber auch schon zwei Spielabsagen.
Und dann ist da die Hinrunde, die dieses Spiel mit einem dicken Ausrufezeichen versieht: Am 2. Spieltag gewann Dynamo Schwerin zu Hause 3:2 gegen TSG Neustrelitz. Für Neustrelitz ist das ein schmerzhafter Stich, der nach Monaten nicht einfach verschwindet – erst recht nicht, wenn es jetzt um die Position direkt hinter dem Spitzenduo geht. Schwerin wiederum kommt mit dem Gefühl, dass es gegen dieses Team bereits funktioniert hat: knapp, aber effektiv. Gerade zum Start nach der Pause kann so ein Erinnerungswert Kräfte freisetzen – oder den Druck erhöhen, ihn bestätigen zu müssen.
Die Hinrunde liefert auch hier eine eindeutige Geschichte: Viktoria verlor am 2. Spieltag daheim 1:3 gegen Lichtenberg. Für Viktoria ist das Wiedersehen ein Kampf um Würde und Überleben in Zahlen – jeder Punkt wäre Gold, weil der Blick auf 57 Gegentore und die Tabellenlage keine Schonfrist erlaubt. Für Lichtenberg ist es ein Spiel, in dem es nicht um Schönheit geht, sondern um Pflichterfüllung im Titelrennen: Tasmania liegt drei Punkte voraus, und jeder Aussetzer fühlt sich wie ein Geschenk an den Spitzenreiter an.
Aus der Hinrunde bleibt ein klares Bild: Sparta gewann am 2. Spieltag 4:0 gegen Rathenow. Für Rathenow ist das mehr als nur ein Ergebnis – es ist eine offene Rechnung, die den Heimauftakt nach der Pause auflädt. Sparta wiederum weiß, wie schnell es gegen Rathenow gehen kann, trägt aber auch die eigene Unruhe in der Defensive mit sich: 41 Gegentore sind ein Warnsignal. Hier steckt Emotion nicht im Pathos, sondern in der Wucht der Bedeutung: Wer verliert, rutscht tiefer hinein in die Zone, in der jeder Spieltag nach Alarm schmeckt.
Denn am 2. Spieltag passierte das, was bis heute nachhallt: Hansa II gewann bei Tasmania 1:0. Der Spitzenreiter weiß also, dass es gegen diesen Gegner kein Spaziergang ist, sondern ein Spiel, das Konzentration bis zur letzten Minute verlangt. Und für Hansa II ist das der perfekte Zündfunke zum Neustart: Man steht im großen 20-Punkte-Block (Plätze 8 bis 12), und ein Coup gegen den Ersten wäre nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Statement – gerade nach einer Winterpause, in der alles wieder bei null zu beginnen scheint, obwohl die Tabelle gnadenlos bleibt.
Die Hinrunde hat einen knappen Ausgang geliefert: Makkabi gewann am 2. Spieltag 1:0 gegen Klosterfelde. Ein Ergebnis, das nicht schreit, sondern schneidet – weil es zeigt, wie wenig zwischen Erfolg und Leere liegen kann. Klosterfelde wird dieses Spiel als Chance begreifen, die Rangordnung im Mittelfeld aufzubrechen. Makkabi wiederum weiß: Wer oben dranbleiben will, darf in solchen Spielen nicht stolpern. Es ist der klassische Oberliga-Moment, in dem die Tabelle auf dem Papier geordnet wirkt, auf dem Platz aber sofort zu flimmern beginnt.
Die Hinrunde hat Mahlsdorf ein starkes Argument gegeben: Am 2. Spieltag gewann Mahlsdorf auswärts bei Siedenbollentin 4:1. Das wirkt nach – nicht als Garantie, aber als klare Erinnerung, dass Mahlsdorf die Mittel hat, dieses Duell zu kontrollieren. Für Siedenbollentin ist es die Chance, die Rollen zu verschieben und den Anschluss an die Top fünf zu festigen. Für Mahlsdorf ist es ein Spiel, das mehr ist als nur ein weiterer Termin: Tasmania (37) und Lichtenberg (34) sind vorne weg, aber dahinter ist Platz für den, der im neuen Jahr sofort den Ton setzt.
