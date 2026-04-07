SV Lichtenberg 47 will an die Spitze, Abstiegskracher bei TeBe Berlin

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Der FC Anker Wismar geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Beim 2:0 bei TuS Makkabi Berlin setzte die Mannschaft zuletzt ein starkes Zeichen und kletterte auf 31 Punkte. Die Tore von Evgeni Pataman in der 73. Minute und Lucas Meyer in der 83. Minute unterstrichen, dass Wismar in dieser Phase entschlossen auftritt und sich im Mittelfeld festigen will. Mit einem weiteren Erfolg könnte der Sprung Richtung obere Tabellenhälfte noch deutlicher werden.

Doch der Gegner reist mit eigener Wucht an. SV Lichtenberg 47 gewann zuletzt 1:0 gegen FSV Optik Rathenow, das entscheidende Tor erzielte John Gruber in der 52. Minute. Damit steht Lichtenberg bei 48 Punkten und bis auf einen Zähler an Spitzenreiter SV Tasmania Berlin heran. Der Tabellenzweite spürt die große Chance, im Titelrennen noch mehr Druck zu erzeugen. Gerade deshalb liegt über dieser Partie eine besondere Spannung: Wismar will den eigenen Lauf bestätigen, Lichtenberg darf sich im Kampf ganz oben kaum einen Fehltritt erlauben.