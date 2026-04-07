SV Lichtenberg 47 will an die Spitze, Abstiegskracher bei TeBe Berlin

In den Nachholspielen der NOFV-Oberliga Nord rücken zwei Duelle in den Mittelpunkt, die für die Tabelle spürbare Bedeutung haben. SV Lichtenberg 47 kann den Druck auf Spitzenreiter SV Tasmania Berlin weiter erhöhen, während FC Anker Wismar seinen starken Lauf veredeln will. Im zweiten Spiel geht es für Tennis Borussia Berlin und SG Dynamo Schwerin darum, nach emotionalen und wechselhaften Tagen den nächsten Schritt zu setzen. Es sind Partien, in denen Punkte nicht nur zählen, sondern nachhallen.
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Der FC Anker Wismar geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Beim 2:0 bei TuS Makkabi Berlin setzte die Mannschaft zuletzt ein starkes Zeichen und kletterte auf 31 Punkte. Die Tore von Evgeni Pataman in der 73. Minute und Lucas Meyer in der 83. Minute unterstrichen, dass Wismar in dieser Phase entschlossen auftritt und sich im Mittelfeld festigen will. Mit einem weiteren Erfolg könnte der Sprung Richtung obere Tabellenhälfte noch deutlicher werden.
Doch der Gegner reist mit eigener Wucht an. SV Lichtenberg 47 gewann zuletzt 1:0 gegen FSV Optik Rathenow, das entscheidende Tor erzielte John Gruber in der 52. Minute. Damit steht Lichtenberg bei 48 Punkten und bis auf einen Zähler an Spitzenreiter SV Tasmania Berlin heran. Der Tabellenzweite spürt die große Chance, im Titelrennen noch mehr Druck zu erzeugen. Gerade deshalb liegt über dieser Partie eine besondere Spannung: Wismar will den eigenen Lauf bestätigen, Lichtenberg darf sich im Kampf ganz oben kaum einen Fehltritt erlauben.
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Tennis Borussia Berlin hat zuletzt ein Ergebnis geliefert, das in dieser Liga nachhallt. Das 3:1 gegen SV Tasmania Berlin war ein Abend voller Wucht und Mut. Ebrima Jobe traf in der 7. Minute und noch einmal in der 45.+2 Minute, dazwischen erhöhte Emir Can Gencel per Foulelfmeter in der 24. Minute. Dass ausgerechnet der Spitzenreiter bezwungen wurde, verleiht TeBe mit nun 26 Punkten neues Gewicht. Die Mannschaft steht auf Rang 13, aber mit einem weiteren Sieg könnte sie sich deutlich freier atmen.
Die SG Dynamo Schwerin bringt dagegen eine Woche voller Gegensätze mit. Einerseits verlor die Mannschaft in Neustrelitz 1:3, obwohl Mario Schilling kurz vor der Pause noch zum 1:1 ausgeglichen hatte. Andererseits gelang im anderen Spiel ein emotionales 3:2 gegen SV Sparta Lichtenberg, als Nicklas Klingberg in der 85. Minute den späten Siegtreffer erzielte. Schwerin steht damit bei 26 Punkten und direkt in der Nähe von TeBe. Dieses Duell ist also weit mehr als ein Nachholspiel: Es ist ein direktes Ringen um Abstand, Selbstvertrauen und Richtung.
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