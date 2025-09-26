SV Lichtenberg 47 und Tennis Borussia Berlin siegen knapp

Der 7. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord begann heute Abend mit viel Spannung. Der SV Lichtenberg 47 setzte sich in einem spektakulären Duell gegen Mahlsdorf durch, während Tennis Borussia Berlin nach Rückstand gegen Wismar zurückkam und mit viel Leidenschaft drei Punkte erkämpfte.

Vor 791 Zuschauern entwickelte sich in Berlin ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Mahlsdorf startete besser und ging in der 20. Minute durch Jason Rupp mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später brachte Christian Gawe die Hausherren zurück ins Spiel und glich zum 1:1 aus. Direkt nach Wiederbeginn schlug Lichtenberg erneut zu: Sebastian Reiniger erzielte in der 46. Minute das 2:1. Doch Mahlsdorf zeigte Moral und antwortete durch Nils Wilko Stettin, der in der 56. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. In dieser intensiven Partie war es dann John Gruber, der Lichtenberg in der 66. Minute wieder nach vorne brachte. Als Sebastian Reiniger in der 77. Minute auf 4:2 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Doch Mahlsdorf kämpfte bis zur letzten Sekunde: Peter Köster verkürzte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter auf 4:3. Am Ende jubelte aber Lichtenberg 47. ---

Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Emotionen. Anker Wismar ging in der 29. Minute durch Lucas Meyer mit 1:0 in Führung. Tennis Borussia Berlin antwortete nach der Pause mit großem Druck. Fabian Klawa gelang in der 48. Minute der Ausgleich. Die Partie blieb spannend, ehe Anton Pourfard in der 61. Minute das 2:1 für TeBe erzielte. Die Berliner ließen den Ausgleich nicht mehr zu. ---

Aufsteiger SG Union Klosterfelde überraschte am letzten Spieltag mit einem späten 1:1 beim Spitzenreiter SV Sparta Lichtenberg und zeigte dabei große Moral. Nun trifft die Elf auf den SV Siedenbollentin, der nach dem 4:3-Heimsieg gegen Lichtenberg voller Selbstvertrauen anreist. Daniel Eidtner avancierte dabei mit zwei verwandelten Strafstößen zum Matchwinner. Klosterfelde will den Schwung mitnehmen, doch Siedenbollentin hat sich in der Tabelle auf Rang fünf vorgeschoben und reist als Favorit an. ---

So., 28.09.2025, 12:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 12:00 live PUSH

Der TuS Makkabi Berlin musste am letzten Spieltag eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen Neustrelitz hinnehmen, bei der ein Eigentor in der Nachspielzeit die Entscheidung brachte. Am Sonntag empfängt man den Vorletzten FC Viktoria Berlin, der zuletzt zwar beim 3:3 gegen TeBe Moral zeigte, aber erneut sieglos blieb. Für Makkabi bietet sich die Chance, mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze zu halten, während Viktoria dringend Punkte benötigt, um nicht früh den Kontakt zu verlieren. ---

Die TSG Neustrelitz drehte am vergangenen Wochenende durch ein spätes Eigentor das Spiel bei Makkabi und siegte 2:1. Nun wartet mit der zweiten Mannschaft des FC Hansa Rostock ein echter Härtetest. Die Gäste mussten in Rathenow lange zittern, ehe drei späte Treffer von Mattes Krebs, John Lukas Sauer und Alessandro Schulz einen 3:2-Erfolg brachten. Beide Teams liegen in der Verfolgergruppe, sodass ein intensives Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist. ---

Für Aufsteiger S.D. Croatia Berlin läuft es bislang nicht nach Plan. Nach der 1:4-Niederlage bei Mahlsdorf und dem Platzverweis gegen Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui steht das Team auf Rang 14. Nun empfängt man den Tabellenletzten FSV Optik Rathenow, der trotz eines beherzten Auftritts gegen Hansa II beim 2:3 erneut leer ausging. Besonders bitter: Beide Gegentore in der Schlussphase. Zudem verlor Rathenow gestern ein Testspiel gegen den Brandenburgligisten MSV Neuruppin zuhause mit 2:5. Das Kellerduell ist für beide Seiten von enormer Bedeutung. ---

Die SG Dynamo Schwerin verlor zuletzt unglücklich mit 1:2 in Wismar, als ein Eigentor in der Nachspielzeit die Niederlage besiegelte. Nun wartet mit Tasmania Berlin ein Spitzenteam, das den Berliner AK mit 3:1 bezwang und sich damit auf Rang zwei schob. Trotz eines Platzverweises spielte Tasmania dominant, und die Tore von Konstantinos Grigoriadis, Nathaniel Amamoo und Rici Bokake-Befonga sorgten für klare Verhältnisse. Schwerin muss zuhause mutig auftreten, um Zählbares mitzunehmen. ---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr Berliner AK Berliner AK SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 15:00 live PUSH

Der Berliner AK steckt nach der 1:3-Niederlage bei Tasmania Berlin im Tabellenmittelfeld fest. Nun empfängt man Spitzenreiter SV Sparta Lichtenberg, der zuletzt gegen Klosterfelde Federn ließ und nur 1:1 spielte. Daniel Hänsch brachte Sparta früh in Führung, doch Gentuar Durmishi glich spät aus. Für Sparta geht es darum, die Tabellenführung zu behaupten, während der BAK dringend Punkte braucht, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.