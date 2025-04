SV Lichtenberg 47 und BSV Eintracht Mahlsdorf jagen den BFC Preussen

Das Hinspiel war ein 6:4-Torfestival – nun treffen zwei Teams auf Augenhöhe erneut aufeinander. Dynamo Schwerin hat nach dem 1:0-Erfolg in Rathenow auf 26 Punkte aufgestockt und will mit einem weiteren Sieg den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Tennis Borussia Berlin hingegen kommt mit zwei knappen Niederlagen gegen Hansa Rostock II und Lichtenberg 47 im Gepäck und steht mit 33 Punkten im Mittelfeld. Ein Auswärtssieg würde TeBe wieder näher an die oberen Tabellenregionen bringen.

