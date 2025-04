SV Lichtenberg 47 und BFC Preussen setzen Zeichen im Aufstiegsrennen

Die Partie begann rasant. Bereits in der 7. Minute brachte Louis Franz Wesner die Gäste aus Berlin mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später traf Sarwar Osse zum Ausgleich. Kurz vor der Pause war es dann Marvin Runge, der die Gastgeber in Führung schoss. In der 40. Minute traf er zur 2:1-Führung – Schwerin drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Hälfte hielt Tennis Borussia zunächst mit, doch in der 78. Minute folgte der nächste Rückschlag: Torschütze Louis Franz Wesner sah die Rote Karte. In Überzahl spielte Dynamo seine Überlegenheit aus. Arnold-Marius Lietz erhöhte in der 86. Minute auf 3:1 und entschied damit die Partie. In der Nachspielzeit sorgte Sarwar Osse mit seinem zweiten Treffer für den Schlusspunkt.

Vor 699 Zuschauern ließ der SV Lichtenberg 47 von Beginn an keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Bereits in der 3. Minute eröffnete Luis Millgramm mit dem 1:0 den Torreigen. Nach einer halben Stunde erhöhte Kevin Owczarek per Foulelfmeter auf 2:0, ehe erneut Luis Millgramm nur vier Minuten später seinen Doppelpack schnürte. Anker Wismar verkürzte durch Danilo John kurz vor der Pause auf 1:3, doch Lichtenberg zeigte sofort die passende Antwort. Hannes Graf stellte mit einem Treffer in der 45. Minute den alten Abstand wieder her. In der zweiten Hälfte blieb die Partie zwar etwas ruhiger, doch Nils Grießig setzte mit dem 5:1 in der 87. Minute den Schlusspunkt. ---

Tabellenführer BFC Preussen ließ keinen Zweifel an seiner Klasse aufkommen. Beim 5:0-Erfolg in Ahrensfelde ragte Pedro Vitor Cruz Magalhaes mit drei Treffern heraus. In der 42. Minute brachte er sein Team in Führung und legte noch vor der Pause mit einem weiteren Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel machte Magalhaes seinen Hattrick in der 55. Minute perfekt. Ahrensfelde, das bereits zur Pause chancenlos schien, konnte dem Druck der Gäste nicht viel entgegensetzen. Oliver Maric sorgte in der 79. Minute für das 4:0, ehe Furkan Yildirim in der 86. Minute den fünften Treffer markierte. --- Heute, 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi Berliner AK Berliner AK 13:00 PUSH Makkabi muss nach dem 0:3 gegen Staaken eine Reaktion zeigen. Mit 40 Punkten rangiert die Mannschaft auf Rang fünf – der Kontakt zur Spitzengruppe droht bei weiteren Punktverlusten abzubrechen. Der Berliner AK liegt auf Rang elf und unterlag zuletzt Hansa Rostock II mit 1:2. Die Hinrundenbegegnung entschied Makkabi mit 1:0 für sich. --- Heute, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf TSG Neustrelitz TSG Neustre. 14:00 PUSH Beide Mannschaften trennen 18 Punkte, doch Neustrelitz könnte mit einem Überraschungssieg ins obere Drittel vorrücken. Mahlsdorf hat nach dem 1:0 bei Makkabi weiter beste Chancen auf den Aufstieg. Im Hinspiel dominierte Mahlsdorf mit einem 3:0-Auswärtssieg. Auch diesmal spricht vieles für die Gastgeber – zumal die Offensive um Anton Kanther und Nils Wilko Stettin zuletzt in bestechender Form war. ---

Heute, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH

Für Staaken ist ein Sieg Pflicht. Nach dem 3:0 gegen Makkabi ist das Selbstvertrauen zurück, und mit einem weiteren Erfolg wäre der Anschluss an Rathenow hergestellt. Der Rostocker FC steht nach 24 Spieltagen weiter ohne Punkt da und musste zuletzt ein 0:11 gegen Mahlsdorf sowie ein 0:5 im nachgeholten Hinspiel gegen Staaken hinnehmen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. ---

Das Spiel wurde abgesagt und gewertet. Nähere Infos dazu gibt es hier. ---

Optik Rathenow wartet auf einen Punktgewinn und steht nach der Niederlage gegen Schwerin weiter unter Druck. Hansa Rostock II dagegen konnte zuletzt zwei Auswärtssiege feiern – bei Tennis Borussia Berlin und beim Berliner AK. Im Hinspiel siegte Hansa mit 5:1 deutlich. Die Offensive um Randy Dei zeigte sich in Topform. Ein weiterer Erfolg würde Platz vier weiter festigen und vielleicht noch mehr möglich machen.