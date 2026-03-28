SV Lichtenberg 47 lässt Federn, Siedenbollentin jubelt spät NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 15:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Artur Kraus

In der NOFV-Oberliga Nord standen am heutigen Tage zwei Nachholspiele auf dem Programm, die für eine signifikante Zuspitzung im Klassement sorgten. Während der Tabellenzweite eine große Chance verpasste, den Druck auf den Spitzenreiter zu erhöhen, wurde auf einem anderen Platz bis in die Schlussphase leidenschaftlich um jeden Zentimeter Rasen gerungen.

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Ereignisreich gestaltete sich die Partie des Aufsteigers SV Siedenbollentin gegen den FSV Optik Rathenow. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 12. Minute durch Ande-Finjas Müller mit 1:0 in Führung. Die Rathenower zeigten sich jedoch unbeeindruckt und suchten leidenschaftlich den Weg nach vorne. Der Lohn folgte prompt: Christiantus Nnanna Onu erzielte in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der 85. Minute schlug die Stunde von Lukas Möller, der mit dem Treffer zum 2:1 den Heimsieg für Siedenbollentin perfekt machte. ---

In einer emotionalen Begegnung empfing der Tabellenzweite SV Lichtenberg 47 die abstiegsbedrohte SG Dynamo Schwerin. Die Favoritenrolle war klar verteilt, doch die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern stemmten sich mit aller Macht gegen die Offensivbemühungen der Lichtenberger. Trotz einer intensiven Schlussphase, in der die Hausherren verzweifelt nach der Lücke in der Schweriner Abwehr suchten, fielen keine Tore. Für die Gäste bedeutet dieser Punktgewinn ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller, während Lichtenberg wertvolle Zähler im Kampf um die Meisterschaft liegen ließ. ---

Für S.D. Croatia Berlin wird die Lage immer düsterer. Das 1:3 in Rathenow war die nächste Niederlage einer Saison, in der sich die Mannschaft mit 15 Punkten weiter auf Rang 15 festfährt. Zwar sorgte das Eigentor von Yunus Solak noch für eine frühe Führung, doch danach brach das Spiel weg. Jeder weitere verlorene Abend schiebt den Druck höher. FC Anker Wismar kommt dagegen mit einem wichtigen Erfolg nach Berlin. Das 1:0 gegen Tennis Borussia Berlin durch das Tor von Pascal Breier in der 65. Minute brachte drei wertvolle Punkte und nun 28 Punkte auf dem Konto. Damit hat sich Wismar im Mittelfeld etwas fester gestellt. Dieses Nachholspiel ist für Croatia beinahe schon ein Alarmsignal in Echtzeit, für Anker die Chance, sich weiter vom gefährlichen Bereich abzusetzen. Es ist ein Spiel, in dem Nervosität und Hoffnung dicht nebeneinander liegen werden. ---