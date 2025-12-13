SV Lichtenberg 47 gewinnt Spektakel, 5:4 beim Berliner AK

In der NOFV-Oberliga Nord brachte die heutige Fortsetzung des 13. Spieltags ein Torfestival, das die Tabellenspitze noch enger zusammenrücken lässt. Der SV Lichtenberg 47 zeigt beim Berliner AK eine beeindruckende Mischung aus Effizienz und Durchschlagskraft – und muss dennoch bis zum Schluss zittern.

Der Abend geriet für Viktoria Berlin zum Spiegelbild einer Saison voller Rückschläge. Trotz engagiertem Beginn brach der Tabellenletzte gegen konsequent auftretende Mahlsdorfer früh ein. Das 0:1 durch Jason Rupp nach 24 Minuten setzte den ersten Stich, doch die eigentliche Überrumpelung folgte nach der Pause. Dino Fazlic erhöhte in der 57. Minute auf 0:2, ehe Nils Wilko Stettin nur drei Minuten später zum 0:3 einnetzte. Willi Noack legte in der 63. Minute das 0:4 nach – ein Treffer, der die Überlegenheit noch einmal betonte. Viktoria wehrte sich, fand aber erst in der 67. Minute durch Muhammed Zekir Oglou zum Ehrentreffer. Doch Mahlsdorf antwortete: Nils Wilko Stettin setzte in der 72. Minute mit seinem zweiten Tor den 1:5-Endstand. ---

Neustrelitz zeigte eine überzeugende Leistung. Manuel Härtel eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen und erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Als er in der 34. Minute per Foulelfmeter zum dritten Mal traf, schien die Partie früh entschieden. Klosterfelde fand an diesem Abend kaum Zugriff. Zwar gelang den Gästen in der 53. Minute durch einen von Irfan Brando verwandelten Foulelfmeter das 3:1, doch Neustrelitz antwortete umgehend: Zwei Minuten später stellte Luis Inderwisch das 4:1 her. Die TSG blieb bis zum Schluss konzentriert und belohnte sich in der 90. Minute, als Kevin Akogo den 5:1-Endstand markierte. ---

Es war ein Spiel, das an längst vergangene Offensivschlachten weckte. Lichtenberg erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der 12. Minute brachte John Gruber seine Mannschaft in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Kevin Owczarek per Foulelfmeter auf 0:2 – und der Druck auf den BAK wurde größer. Als Luis Millgramm in der 22. Minute das 0:3 folgen ließ, schien das Spiel früh entschieden. Doch der BAK zeigte Moral. Yuma Suyama verkürzte in der 32. Minute auf 1:3. Die Antwort folgte jedoch unmittelbar: Luis Millgramm stellte in der 36. Minute den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang wurden die Gastgeber mutiger. Nach dem Treffer zum 2:4 in der 57. Minute setzte Qi Xiang Leon Chen nur vier Minuten später mit seinem Tor zum 3:4 ein Ausrufezeichen. Lichtenberg aber behielt kühlen Kopf und traf genau im richtigen Moment: In der 80. Minute sorgte Kevin Owczarek mit seinem zweiten Treffer für das 3:5 und damit für die Entscheidung. In der Nachspielzeit gelang dem BAK noch der Anschlusstreffer zum 4:5. ---

Tasmania geht als Tabellenführer in das finale Spiel vor der Pause. Das 4:1 gegen Rathenow war ein Beweis ihrer Offensivgewalt. Pedro Vitor Cruz Magalhaes mit einem Doppelpack sowie Nathaniel Amamoo stellten früh und klar die Kräfteverhältnisse her. Tasmanias Selbstverständnis ist sichtbar gewachsen. Sparta hingegen erlebte beim 2:2 gegen Mahlsdorf eine emotionale Achterbahnfahrt. Berkin Tonk und Dominic Schmüser trafen, doch zweimal reichte die Führung nicht. Dass Sparta dennoch offensiv immer wieder aufblitzt, macht die Mannschaft gefährlich – selbst gegen den Spitzenreiter. Tasmania ist Favorit, doch dieses Stadtduell trägt stets die Möglichkeit eines unruhigen Spiels in sich. ---