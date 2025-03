SV Lichtenberg 47 gewinnt Derby gegen Sparta Lichtenberg klar

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 20. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord brachte wichtige Entscheidungen im Kampf um die Meisterschaft. Tabellenführer SV Lichtenberg 47 setzte sich mit 5:1 im Derby gegen den SV Sparta Lichtenberg durch und verteidigte seinen Vorsprung. Verfolger BFC Preussen musste hart kämpfen, gewann aber mit 1:0 beim FC Hansa Rostock II und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Im Tabellenkeller feierte Dynamo Schwerin einen wichtigen Auswärtssieg in Staaken.

Das Berliner Duell zwischen Tennis Borussia und dem Berliner AK endete mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 15. Minute durch Fodelcio Gomes Pereira in Führung. Doch TeBe schlug schnell zurück: Muhammad Sey glich nur elf Minuten später (26.) aus. Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften fiel kein weiteres Tor, sodass sich beide Teams die Punkte teilten.

Für Tasmania Berlin wurde das Auswärtsspiel in Wismar zum Debakel. Der FC Anker Wismar überrollte die Gäste mit 4:0. Pascal Breier brachte die Hausherren in der 11. Minute in Führung, ehe Henri Mura nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte (31.). Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag für Tasmania: Lirim Mema sah in der 43. Minute die Rote Karte. Wismar erhöhte in der Schlussphase durch Julian Luca Wallenta (80.) und Max Hauer (85.) auf 4:0. Pascal Breier hatte sogar noch die Möglichkeit, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, scheiterte aber in der 71. Minute mit einem Foulelfmeter. ---

Makkabi Berlin sicherte sich mit einem späten Schlussspurt einen Sieg beim weiterhin punktlosen Tabellenletzten Rostocker FC. Lange tat sich Makkabi schwer, doch nach der Führung durch Maximilian Stahl (58.) brach Rostock ein. Abdoul Karim Soumah (82.) und Will Anderson Siakam (85.) erhöhten in der Schlussphase auf 3:0. ---

Neustrelitz erreichte in letzter Sekunde ein 1:1 gegen Ahrensfelde. Die Gäste gingen in der 72. Minute durch Alexander Eirich überraschend in Führung, doch Neustrelitz drängte danach auf den Ausgleich. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste Justus Guth (90.+5) die Hausherren mit dem 1:1. Trotz des späten Punktgewinns tritt Neustrelitz im Tabellenmittelfeld auf der Stelle. ---

Der Tabellenzweite BFC Preussen gewann das Verfolgerduell bei Hansa Rostock II knapp mit 1:0. Ein verwandelter Foulelfmeter von Patrick Breitkreuz in der 31. Minute entschied die Partie zugunsten der Gäste. Hansa Rostock II hatte im zweiten Durchgang einige Chancen auf den Ausgleich, konnte aber keinen Treffer erzielen. Preussen bleibt mit 45 Punkten dicht an Lichtenberg dran. ---

Mahlsdorf ließ gegen den FSV Optik Rathenow nichts anbrennen. Christoph Zorn brachte die Gastgeber in der 52. Minute in Führung und legte per Foulelfmeter (67.) nach, dazwischen hatte Justin Reichstein (60.) getroffen. Mit diesem Erfolg bleibt Mahlsdorf klar auf Kurs Richtung Top 3. ---

Ein wichtiges Duell im Abstiegskampf entschied Dynamo Schwerin mit 3:1 für sich. Zwar ging Staaken früh durch Efraim Koku Gakpeto (9.) in Führung, doch Mario Schilling glich per Elfmeter (58.) aus. In den letzten Minuten sorgten Bohdan Kostik (86.) und erneut Schilling (89., Elfmeter) für den Schweriner Sieg. Damit verschärft sich die Lage für Staaken, das weiterhin auf Platz 14 festhängt. ---