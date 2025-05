SV Lichtenberg 47 - BFC Preussen: Nullnummer vor 2285 Zuschauern

Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg hätte Lichtenberg 47 den Rückstand auf Tabellenführer Mahlsdorf verkürzen können, der BFC Preussen wollte sich die Spitze zurückholen. Entsprechend engagiert gingen beide Teams zur Sache. Die über 2285 Zuschauer - eine Rekordkulisse - sahen zwei Teams, die auf Sieg spielten, aber im letzten Drittel zu ungenau agierten. So blieb es am Ende beim 0:0.

Im Kampf gegen den Abstieg zeigte FSV Optik Rathenow eine starke Vorstellung. Nach einem mutigen Beginn belohnte sich die Heimelf in der 19. Minute durch Jonas Borkowski mit dem 1:0. Noch vor der Pause kam Wismar durch Lucas Meyer (43.) zum Ausgleich, doch Rathenow ließ sich davon nicht beirren. Marouan Zghal erzielte in der 71. Minute das 2:1, Jamal Rogero erhöhte auf 3:1 (85.). Zwar kam Anker durch Pascal Breier in der 89. Minute noch einmal heran, doch der Anschlusstreffer kam zu spät.

---