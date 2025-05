SV Leuscheid: Dicker Stolperstein voraus

So., 11.05.2025, 15:15 Uhr

Befreiungsschlag oder Abstiegsangst?

Der SV Allner-Bödingen sollte für den SV Leuscheid eigentlich ein ganz normaler Gegner aus dem Tabellenmittelfeld sein. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: In der Rückrunde trumpft der Tabellensiebte auf, hat aus neun Spielen starke 19 Zähler geholt. Nur zwei Mannschaften sammelten mehr: Der 1. FC Spich II und der SV Leuscheid. Genügend Selbstbewusstsein dürfte die Leuscheider Truppe von Trainer Slobodan Kresovic also haben - sie muss nur gewarnt sein: Allner-Bödingen ist in der Rückrunde ein Topteam.