SV Leonberg/Eltingen: "Wir stehen ganz ordentlich da"

Der SV Leonberg/Eltingen hat als Landesliga-Aufsteiger eine starke Hinrunde gespielt, trotz Schwächephase und Auswärtsproblemen. Trainer Robert Gitschier sieht großen Teamgeist – und klare Entwicklungsfelder für die Rückrunde.

Für Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen war der Einstieg in die neue Liga von großen Fragezeichen geprägt. „Wichtig war für uns, dass wir gleich gut ankommen in der Liga“, sagt Trainer Robert Gitschier. Doch gerade auswärts tat sich seine Mannschaft schwer. „Wir konnten die ersten vier Spiele auswärts nicht gewinnen und lediglich einen Punkt holen – diesen aber bei einem Topteam der Liga in Löchgau.“

In der eigenen Arena jedoch präsentierte sich der Aufsteiger als echte Macht: Fünf Heimsiege, nur zwei Niederlagen – eine Bilanz, die klare Rückschlüsse zulässt: Heimstärke ja, aber die fehlende Stabilität auf fremdem Platz bremste das Team.

Mit 23 Punkten aus 16 Spielen überwintert Leonberg/Eltingen auf Rang sieben, mitten im gesicherten Mittelfeld. Gitschier bewertet das Ergebnis realistisch: „Wir haben sehr gute Spiele gemacht, aber auch Phasen gehabt, in denen wir nicht ins Spiel gefunden haben.“ Besonders gegen Ende der Hinrunde zeigte sich die Belastung der Liga. „Uns haben etwas die Kräfte gefehlt und auch der ein oder andere wichtige Spieler.“

Die Folge: drei Niederlagen in Serie zum Abschluss. Trotzdem sagt der Trainer: „Wir stehen ganz ordentlich da und haben gezeigt, dass wir sehr gut mithalten können.“ Als Aufsteiger müsse man „in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen“.

Wo die Mannschaft ansetzen muss

Dass die Landesliga für den Aufsteiger kein Selbstläufer ist, beschreibt Gitschier offen: „In allen Belangen muss man sich immer verbessern wollen.“ Er fordert ein flexibleres Positions- und Ballbesitzspiel und mehr Durchschlagskraft im Angriff. Noch wichtiger aber sei das Verhalten gegen den Ball: „Wir müssen rigoroser verteidigen und kompakter arbeiten.“

Teamgeist als Schlüssel zur Rückrunde

Gitschier verweist immer wieder auf die Stärke eines funktionierenden Kollektivs. „Unsere stärkste Waffe ist schon immer die Mannschaft. Erfolgreich können wir nur sein, wenn wir als Team agieren.“ Jeder müsse für jeden alles geben – der Trainer bleibt seiner Linie treu: erst das Fundament, dann das Feintuning.

Für die Rückrunde bedeutet das: mehr Konstanz, mehr Effizienz, mehr Entschlossenheit im letzten Drittel. Die Grundlagen seien vorhanden, die Umsetzung müsse stabiler werden.

Planung für die zweite Saisonhälfte

Am 10. Januar 2026 startet der Aufsteiger in die Wintervorbereitung. Bereits am 1. Februar steigt das erste Testspiel – zu Hause gegen den SV Vaihingen. Der früh terminierte Auftakt lässt keine lange Pause zu, was Gitschier als Chance sieht, den Rhythmus schnell wiederzufinden.

Veränderungen im Kader – ein Neuer, drei Abgänge

Im Winter stehen drei Abgänge an: Ersatztorwart Philipp Meister beendet seine Laufbahn, Jeff Antwi und Alain Tchuidjou verlassen den Klub. Gleichzeitig begrüßt Gitschier einen Neuzugang mit Verbandsligaerfahrung: David Feigl kommt vom SKV Rutesheim und soll dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.

„Wir wissen, dass wir noch einige Punkte holen müssen“, betont der Trainer. Doch der Aufsteiger hat bewiesen, dass er in dieser Liga angekommen ist – und dass sein Weg noch längst nicht zu Ende ist.