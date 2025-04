SV Leonberg/Eltingen reist zu Verfolger TASV Hessigheim

Do., 01.05.2025, 13:00 Uhr

Der TSV Merklingen befindet sich mit 22 Punkten auf dem 13. Platz, während der TV Aldingen mit 46 Punkten als 2. weiter auf Aufstiegskurs ist. Aldingen wird als Favorit in das Spiel gehen und möchte mit einem Sieg die Konkurrenz im Aufstiegskampf auf Distanz halten.

Do., 01.05.2025, 15:00 Uhr

Hessigheim hat nach 23 Spielen 46 Punkte auf dem 3. Platz und strebt weiterhin die vorderen Ränge an, während der SV Leonberg/Eltingen mit 50 Punkten den Spitzenplatz in der Bezirksliga inne hat. Beide Teams werden in diesem Spiel um die vorderen Plätze kämpfen.