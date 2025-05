SV Leonberg/Eltingen nach Sieg im Topspiel wieder auf Titelkurs

In einem spannenden Spiel setzte sich der TSV Nussdorf mit 2:1 gegen den FV Dersimspor Ludwigsburg durch. Johannes Wizemann brachte Nussdorf in der 50. Minute mit 1:0 in Führung, doch Dersimspor antwortete durch Nicola de Pilla (65.). Maximilian Pfisterer erzielte in der 90. Minute das entscheidende Tor zum Sieg für Nussdorf.

