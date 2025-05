SV Leonberg/Eltingen ist zu Gast: Nächstes Topspiel für TV Aldingen

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr wird es für die Teams in der oberen Tabellenhälfte und im Abstiegskampf richtig spannend. Während der SV Leonberg/Eltingen, TV Aldingen, SV Germania Bietigheim und TASV Hessigheim um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen, stehen die Mannschaften auf den unteren Plätzen noch unter dem Druck, den Abstieg zu verhindern. Es wird also ein intensiver Spieltag, an dem noch viel entschieden werden kann. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 27. Spieltags der Bezirksliga Enz/Murr. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: