SV Leonberg/Eltingen feiert klaren Sieg – TSV Ilshofen dreht auf

Ein bitterer Nachmittag für Pleidelsheim: Gegen abgezockte Ilshofener setzte es eine deutliche Niederlage. Cedrik Krämer eröffnete den Torreigen in der 42. Minute. Nach der Pause legte Ilshofen in Person von Tim Richter (61.), Maximilian Krieger (69.) und Lars Fischer (72.) nach, ehe Robin Slawig in der 84. Minute den Ehrentreffer für Pleidelsheim erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Cedrik Krämer in der 88. Minute. Während Ilshofen mit diesem Auswärtserfolg im Mittelfeld Anschluss hält, wartet Pleidelsheim weiterhin auf den ersten Punkt. ---

Der SV Leonberg/Eltingen bestätigte seine starke Form mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Kaisersbach. Ennio Ohmes stellte in der 10. Minute die Weichen früh auf Sieg, bevor Sandro Seeber (22.) und Pascal Nufer (29.) den Vorsprung komfortabel ausbauten. Nach dem Anschlusstreffer durch Kevin Mbuta in der 55. Minute keimte bei Kaisersbach kurz Hoffnung auf, doch Seeber machte mit seinem zweiten Treffer in der 84. Minute alles klar. Leonberg/Eltingen bleibt damit im oberen Tabellendrittel, während Kaisersbach weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss. ---

Sport-Union Neckarsulm (3 Punkte aus 1 Spiel) trifft auf TSG Öhringen (6 Punkte aus 2 Spielen). Öhringen führt die Tabelle als Aufsteiger an und will den Platz an der Sonne verteidigen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau TSV Crailsheim Crailsheim 14:00 PUSH

FV Löchgau (4 Punkte aus 2 Spielen) empfängt TSV Crailsheim (4 Punkte aus 2 Spielen). Beide Teams sind mit einer Sieg- und einer Punkteteilung gestartet und liefern sich voraussichtlich ein ausgeglichenes Duell. ---

Morgen, 15:15 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf SKV Rutesheim Rutesheim 15:15 live PUSH

SpVgg Satteldorf (4 Punkte aus 2 Spielen) trifft auf Tabellenführer SKV Rutesheim (6 Punkte aus 2 Spielen). Rutesheim konnte bisher beide Spiele gewinnen und möchte die Serie ausbauen, Satteldorf will den ersten Tabellenführer ärgern. ---

SGM Krumme Ebene am Neckar (3 Punkte aus 2 Spielen) empfängt SSV Schwäbisch Hall (0 Punkte aus 2 Spielen). Schwäbisch Hall sucht den ersten Punktgewinn, die Gastgeber wollen nach zwei Spielen mit einer Niederlage nun dreifach punkten. ---