SV Leonberg/Eltingen dreht nach frühem Rückstand auf

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr konnte der SV Leonberg/Eltingen mit einem beeindruckenden 7:1 gegen FV Dersimspor Ludwigsburg seinen Platz an der Spitze festigen. In weiteren spannenden Begegnungen teilten sich TSV Merklingen und FC Marbach die Punkte, während SV Salamander Kornwestheim gegen TV Aldingen mit 1:2 verlor. Das Rennen um die oberen Tabellenplätze bleibt spannend, und auch der Abstiegskampf nimmt immer mehr Fahrt auf.

TSV Merklingen und FC Marbach trennten sich mit 2:2. Dzanan Mehicevic brachte Merklingen in der 23. Minute per Foulelfmeter in Führung, und Ioannis Savvoulidis (26.) erhöhte auf 2:0. Marbach gab jedoch nicht auf und verkürzte durch ein Eigentor von Ioannis Savvoulidis (62.) und den Ausgleich durch Sebastian Feilner (83.).

SV Leonberg/Eltingen setzte sich mit 7:1 gegen FV Dersimspor Ludwigsburg durch. Nicola de Pilla brachte Ludwigsburg in der 3. Minute in Führung, doch Leonberg antwortete schnell und glich durch Marco Seufert (7.) aus. Gentian Lipaj (20.), Julian Häusler (34.), Marco Gritsch (64., 70.), und Patrik Hofmann (82., 83.) sorgten für einen klaren Sieg und festigten die Tabellenführung.

TV Aldingen gewann mit 2:1 gegen SV Salamander Kornwestheim. Georgios Kotsinas brachte Kornwestheim in der 50. Minute in Führung, doch Atakan Genc glich in der 59. Minute aus. Dominik Hoffmann erzielte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer für Aldingen und sicherte den Auswärtssieg. ---

VfB Neckarrems-Fussball gewann mit 3:2 gegen SV Pattonville. Ciro Palmieri brachte Neckarrems in der 38. Minute per Foulelfmeter in Führung, und Batuhan Öztürk (43.) baute die Führung aus. Xhuljano Serdari (50.) sorgte für das 3:0, bevor Ibrahim Nar (77.) und Selvedin Shanmugarajah (81.) mit ihren Toren für Pattonville das Ergebnis noch verkürzten. ---

SV Germania Bietigheim setzte sich mit 3:1 gegen SpVgg Renningen durch. Kaan Ekmen brachte Renningen in der 7. Minute in Führung, doch Tim Kainz (39.) glich für Bietigheim aus. Pascal Moses (63.) und Riccardo Garofano (85.) erzielten die Tore, die Bietigheim den Sieg sicherten. ---

TASV Hessigheim und TSV Schwieberdingen trennten sich mit 3:3. Filippo Russo (11.) brachte Hessigheim in Führung, doch Guiseppe Masso (17., 19.) drehte das Spiel zugunsten von Schwieberdingen. Russo (45.) glich zum 2:2 aus, und Tim Müller (74.) brachte Hessigheim wieder in Führung, bevor Francesco Masso (76.) für Schwieberdingen das 3:3 erzielte. Francesco Masso scheiterte in der 58. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Tom Reichert. ---

SpVgg Besigheim besiegte FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 3:1. Pascal Wolter brachte Besigheim in der 50. Minute in Führung, und Kay Hachmann (61.) baute die Führung aus. Leon Tobler (71.) verkürzte für Bietigheim-Bissingen II, aber ein Eigentor (82.) besiegelte den 3:1-Sieg für Besigheim. ---

TSV Phönix Lomersheim besiegte TSV Nussdorf mit 3:1. Die genaue Torfolge wurde nicht angegeben, aber Phönix Lomersheim sicherte sich die drei Punkte mit einem klaren Sieg und zeigte eine überzeugende Leistung gegen die Mannschaft aus Nussdorf.