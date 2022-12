SV Leonberg traut sich die Landesliga zu Die Damen aus Leonberg sind in der Bezirksoberliga Herbstmeister mit Ambitionen

Die Leonbergerinnen haben damit schon jetzt mehr Punkte und Tore auf dem Konto als in der gesamten Saison 2021/22, welche die SV-Damen auf dem vierten Platz beendeten. In der aktuellen Spielzeit überzeugt Rödls Mannschaft insbesondere in der Offensive, mit Lena Feldmeier (8), Veronika Leibl (8) und Marie Mätz (5) befinden sich gleich drei Spielerinnen aus dem SV-Team unter den Top Ten der Torschützen der Bezirksoberliga. Und die geballte Offensivkraft der Leonbergerinnen bekamen in dieser Saison schon einige Gegner zu spüren – beispielsweise der TV Nabburg, der zum Zeitpunkt des direkten Aufeinandertreffens noch auf dem zweiten Tabellenplatz lag und die Heimreise mit einer 0:7-Niederlage antreten musste.

Neuzugänge mit Erfahrung

Dass es in der aktuellen Spielzeit für den SV Leonberg derart gut läuft, hat für das Trainerduo mehrere Gründe. Zunächst wäre da das Trio der Neuzugänge, welches vor der Saison zum Team gestoßen war. Mit Antonia Wagner, Veronika Leibl und Astrid Zirkelbach gewann Leonberg Verstärkungen hinzu, „die allesamt die Landesliga und Oberliga aus eigener Erfahrung kennen“, wie Rödl erklärt. „Alle drei haben sich sofort in die Mannschaft eingefügt und uns geholfen“, sagt der Trainer weiter. Außerdem sei auch die Mannschaft in mittlerweile vier Jahren Bezirksoberliga-Zugehörigkeit „zusammengewachsen“ und profitiere davon, dass einige Spielerinnen zu ihrer Zeit als B-Juniorinnen Landesliga spielen konnten, wie Co-Trainer Karl Faderl erklärt.

Grund zwei trage für Faderl den Namen Rödl, denn der Coach, der seit 2021 Regie bei den Damen führt, stehe für die „Weiterentwicklung der Mannschaft.“ Rödl führte die Viererkette ein, intensivierte das Training mit dem Ball, besetzte Positionen neu und stellte auch taktisch um. Außerdem legt Rödl besonderen Wert auf den Satz: „Die Null muss stehen.“ Was in Sachen Torverhältnis zur Anmerkung führt: „Auch drei Gegentore sind zu viel“ – allerdings ein Satz mit Augenzwinkern, denn Rödl schwärmt von seiner Mannschaft und traut ihr auf Anhieb „einen mittleren Platz in der Landesliga“ zu. Umgekehrt lobt aber auch Kapitänin Carolin Reinstein das Fingerspitzengefühl des Trainers im Umgang mit dem Team. Die Chemie im 17er-Kader stimme.