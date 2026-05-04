SV Lengede verstärkt sich doppelt! Rückkehrer und Offensivtalent Zwei Neuzugänge für die Bezirksliga von NK · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Grothe

Der SV Lengede hat gleich zwei Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben und setzt dabei auf eine Mischung aus Erfahrung und Perspektive. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Mit Daniel Kudlek kehrt ein echtes Eigengewächs zurück an seine alte Wirkungsstätte. „Back to the roots“, heißt es passend zur Rückkehr des 34-jährigen defensiven Mittelfeldspielers, der zuletzt für den TSV RW Schwicheldt aktiv war. Nach 17 Jahren im Verein ist seine Rückkehr ein deutliches Signal – sowohl sportlich als auch emotional. Auch im Verein selbst ist die Freude groß. Der 1. Vorsitzende Wolfgang Werner begrüßt „die Rückkehr eines echten SVLers, der die DNA des Vereins lebt“, während Cheftrainer Murat Güzel Kudlek als „wichtigen Baustein in der Kaderplanung für die kommende Saison“ einordnet. Kudlek selbst betont seine Verbundenheit: „Der SVL war für mich immer wie eine zweite Familie. Jetzt möchte ich meine Erfahrung einbringen und der Mannschaft helfen.“

Neuzugang für die Offensive Neben dem erfahrenen Rückkehrer sichert sich der SV Lengede zudem die Dienste eines jungen Offensivspielers. Mit Berkay Kartal kommt ein 21-jähriges Talent vom MTV Wolfenbüttel. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler soll für mehr Variabilität im Angriff sorgen und kann sowohl im Sturm als auch auf der Zehn eingesetzt werden. Kartal zeigt sich von seinem Wechsel überzeugt: „Das Trainerteam und das vorgestellte Projekt des Vereins haben mich überzeugt. Ich habe direkt gemerkt, dass es gut zu mir passt.“ Seine Stärken sieht er vor allem „im Dribbling, im Abschluss, in Schnittstellenpässen und in seinem Kampfgeist“.