SV Lemwerder holt Kienast zurück – auch Plamann kommt

Der SV Lemwerder hat zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Lasse Kienast und Leon Plamann wechseln vom FSV Warfleth zum Bremer Kreisligisten und sollen die Mannschaft in der Kreisliga A verstärken.
Für den 28 Jahre alten Kienast ist es zugleich die Rückkehr zu seinem Jugendverein. Der Verteidiger spielte bereits im Nachwuchs für den SV Lemwerder, ehe ihn sein Weg nach Warfleth führte. Dort sammelte er reichlich Erfahrung im Herrenfußball und entwickelte sich zum Abwehrchef.
Plamann macht den Angriff variabler
Während Kienast künftig für zusätzliche Stabilität in der Defensive sorgen soll, erweitert Plamann die Möglichkeiten im Angriff. Der Offensivspieler kommt ebenfalls vom FSV Warfleth und soll den Sturm der Lemwerderaner vielseitiger machen.
Mit den beiden Verpflichtungen verstärkt sich der SV Lemwerder gezielt in zwei Mannschaftsteilen. Kienast bringt Erfahrung und Führungsqualitäten für die Abwehr mit, Plamann soll der Offensive neue Optionen geben.
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