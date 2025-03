Der SV Leithe ist Meisterschaftskandidat in der Essener Kreisliga B. – Foto: UR-Pictures

SV Leithe nach deutlichem Sieg im Spitzdenduell auf Aufstiegskurs Der SV Leithe schlägt den Tabellenführer Sportfreunde Niederwenigern III rndeutlich mit fünf zu null. Leithes Toptorschütze Sanassy Sonare konnte mit zweiTreffern glänzen. Durch diesen Auswärtssieg geht der SV auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Verlinkte Inhalte Kreisliga B3 Essen FSV Kettwig SV Leithe Eiberg II Freisenbruch + 12 weitere

„Das hätten wir niemals erwartet. Am Ende muss ich ehrlich sagen, dass es runter geht wie Butter“, sagt Amir Omairatte, der Sportliche Leiter des SV Leithe, nach dem 5:0 bei den Sportfreunden Niederwenigern III am Sonntag, gegenüber der WAZ. Doch so überraschend war dieser Sieg nicht. Der SV zeigte schon in den Vorbereitungsspielen, dass er in bestechender Form ist. So konnte der Tabellenzweite der Kreisliga B Gruppe 3 in Essen den A-Ligisten NK Croatia Essen mit 2:1 besiegen. „Wir haben schon in der Vorbereitung gegen den FC Kray aus der Landesliga 1:2 verloren und das hat uns Mut gemacht. Auf das Spiel gegen Niederwenigern haben wir die Jungs richtig heiß gemacht und hatten schon die Hoffnung, da zu gewinnen“, erzählte Omairatte der WAZ.

In der 30. Minute gab es den ersten Elfmeter des Spiels. Diesen verwandelte Toptorschütze Sanassy Sovare. Nur vier Minten später gab es den zweiten Elfmeter und eine Gelb-Rote Karte für Dominic Preuß von den Gastgebern. Den zweiten Elfmeter verwandelte wieder Sovare, der somit sein achtes Saisontor verbuchte. Die zehn Spieler der Heimmannschaft mussten im Laufe des Spiels drei weitere Gegentore hinnehmen und sich letztendlich mit 5:0

geschlagen geben. Torschützen der drei weiteren Tore waren Niklas Winter in der 36. Minute, Sofian El Massoudi in der 66. Minute und Issa Mardnli in der 86. Minute. Durch den Auswärtserfolg trennen den SV Leithe und die Sportfreunde aus Niederwenigern III nur vier Punkte. Der Tabellenzweite hat jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand. Mit einem Sieg könnte der SV auf einen Punkt an den Tabellenführer herankommen.