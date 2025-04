SV Leithe erwartet FSV Kettwig zum Topspiel

In der Kreisliga B, Gruppe 3, des Kreises Essen, kommt es am Spieltag zum Topspiel zwischen dem SV Leithe und dem FSV Kettwig. Aktuell trennen die beiden Vereine nur vier Punkte. Beide Trainer gaben ihre Einschätzungen zum Spiel.

Die Spieler beider Vereine können mit viel Mut und Selbstbewusstsein agieren, dank der Leistungen der vergangenen Begegnungen. Leithe gewann die vergangenen fünf Duelle, während die Mannschaft von Efthimios Mpalntoumis seit zwölf Spielen ungeschlagen ist. Da ist es keine Überraschung, dass sich beide Trainer auf die Partie freuen. "Wir blicken auf das Spiel mit großer Vorfreude, viel Zuversicht und sind hoch motiviert. Die Mannschaft ist richtig heiß auf das Spiel und jeder Einzelne brennt darauf zu zeigen, was wir leisten können. Solche Duelle gegen starke Gegner sind immer besonders und wir sind bereit unser Bestes zu geben", sagte Caliskan. Mpalntoumis schaut mit Zuversicht auf das Spiel: "Meine Mannschaft ist in einer sehr guten Verfassung. Wir sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und das soll auch so bleiben."

Kettwig muss am kommenden Spieltag das schwere Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus Leithe antreten. Für beide Teams ein sehr wichtiges Spiel, denn aktuell trennen sie nur vier Punkte. Ein großer Unterschied herrscht jedoch bei der Anzahl an gespielten Partien, da der Tabellenführer drei Spiele mehr auf dem Konto hat als die Mannschaft von Eyüp Caliskan.

Beide Teams schaffen es immer, wieder die gegnerischen Verteidigungen durch ihre Angriffe zur Verzweiflung zu bringen. Dies spiegelt sich in der Torausbeute wieder. Kettwig stellt mit 79 erzielten Treffern aktuell die beste Offensive der Liga, gleichzeitig steht Leithe mit 68 Toren auf Platz 3. Im kommenden Spiel will der Übungsleiter Leithes unter Beweis stellen, warum sie oben mitspielen. "Ich erwarte ein spannendes und intensives Spiel bei tollem Fußballwetter. Wir wollen dabei vor allem zeigen, dass wir einen sehr attraktiven, modernen Fußball spielen", erklärte der Cheftrainer des SV. Der Coach des FSV ist sich der Qualität des Drittplatzierten bewusst. "Leithe ist für mich die spielerisch stärkste Mannschaft in der Liga, mit sehr guten Einzelspielern. Wir haben dagegen ein starkes Kollektiv", äußerte er.

Richtungsweisendes Duell

Solche Topspiele sind im Fußball immer etwas ganz besonderes. Trotzdem will Caliskan dieses Spiel wie jedes andere angehen. "Wir werden unser Spiel wie gewohnt durchziehen. Wir sind eine verdammt spielstarke Truppe und wissen genau, wo unsere Stärken liegen. Es geht darum, unser System konsequent zu spielen", erzählte der 39-Jährige. Der Trainer des Tabellenführers will keine weiteren Einblicke vor dem wichtigen Duell preisgeben. "Wir haben mehrere Taktische Varianten vorbereitet, kommt auf den Spielverlauf an. Mehr verrate ich nicht", unterstrich er.

Leithe könnte mit einem Erfolg und den drei weniger gespielten Partien viel Druck auf die Aufstiegsplätze ausüben, während sich Kettwig mit einem Sieg zunächst etwas absetzen könnte. Caliskan sieht den Druck eher bei Kettwig: "Das Spiel wird für den FSV Kettwig womöglich wichtiger sein als für uns. Wir haben noch drei Spiele mehr als Kettwig zu spielen, was uns gegebenenfalls die Möglichkeit zur Widergutmachung gibt. Insofern haben wir keinen Druck, was uns eine gewisse Ruhe und Gelassenheit gibt. Wir können uns voll und ganz auf das Spiel konzentrieren und unseren Plan umsetzen."

Eines ist sicher: Die Fans beider Mannschaften können ein spannendes und umkämpftes Spiel erwarten.