SV Leiselheim in der A-Klasse Alzey-Worms weiter sieglos

Zweikampfstarker Doppelpacker: Mauchenheims Torjäger Björn Grimm (links) schirmt den Ball im Zweikampf vor seinem Leiselheimer Gegenspieler Marin Anischevici erfolgreich ab. Foto: Martin Hartmann/pakalski-press

Rheinhessen. Nach drei Siegen aus drei Spielen zieren der SV Horchheim II, der TuS Monsheim und die SG Armsheim/Flonheim mit je neun Punkten die Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms.

Fr., 15.08.2025, 18:45 Uhr TSV Rhenania Rheindürkheim Rheindürkh. TuS Monsheim Monsheim 0 2 Abpfiff

Der TuS Monsheim bleibt erfolgreich. „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft verloren. Die werden oben mitspielen“, lobte Rhenania-Trainer Steffen Keller die Gäste. Maurice Spreizer brachte die Gäste in Führung (27.). Björn Hofmann markierte den Siegtreffer (62.). „Es war ein gutes Fußballspiel mit ordentlich Tempo“, beschrieb Keller.

Der Aufsteiger kassiert den ersten Dämpfer in der A-Klasse. „Wir waren zunächst extrem nervös, aber unsere Fans haben uns gepusht“, berichtete Armsheim/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin. Maximilian Becker brachte zunächst die Gäste in Führung (30.). Nikolaj Michel erzielte dann ebenso einen Doppelpack (35., 43.), wie auch Pascal Mohr (40., 70.). Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Jens Thiel (85.). „Wir haben ein hervorragendes Spiel gemacht. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient“, war Del Pin zufrieden.

Ataspor bezahlt weiter Lehrgeld. „Osthofen hat guten Fußball gespielt. Bei uns hat es vom Spielaufbau her nicht gepasst“, erklärte Ataspors Kadir Akcesme. Leon Krasnici fiel bei den Gästen als vierfacher Torschütze auf (4., 14., 25., 72.). Andre Käsler traf zweimal für den FSV (17., 86.). Sascha Ben Omrane (31.) und Volodymyr Osinnii (57.) waren auch erfolgreich. Ataspors Ehrentreffer erzielte Aikout Chousein Oglou (84.). „Wir können uns bei unserem Torhüter Beysim Myumyun bedanken, der gut gehalten hat“, lobte Akcesme.

"Wir sind nicht gut gestartet. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und schlecht gestanden“, kritisierte Horchheims Trainer Michael Denschlag. Den frühen Rückstand durch Fabian Thomas (1.), egalisierte SVH-Goalgetter Jonas Selbert (45.) kurz vor der Pause. In Halbzeit zwei scheiterte Florian Karsch per Foulelfmeter an TuS-Torwart Lars Schoninger, konnte den Nachschuss aber zum 2:1 versenken (57.). „Wir sind dann besser in die Partie gekommen und es wurde ein richtig gutes Spiel. Der Sieg geht am Ende in Ordnung“, fand Denschlag.

„Es war ein Sommerkick. Man hat gemerkt, dass die SG noch in der Findungsphase ist“, analysierte TSG-Trainer Björn Miehe. Per direktem Freistoß gelang Tobias Kronenberger die TSG-Führung (45.+2). Julius Britzius (60.) und Artur Ermilow (80. Foulelfmeter) machten den Pfeddersheimer Sieg klar. „Aufgrund der zweiten Halbzeit – da haben wir einen Gang zugelegt – ist der Sieg verdient“, erklärte Miehe.

„Hut ab vor der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat den Rückstand und die Verletzung von Jonas Mathes – er musste von einem Krankenwagen abgeholt werden – gut weggesteckt“, war SG-Trainer Heiko Völker zufrieden. Den Rückstand durch Julian Wenzel (9.) drehten Björn Grimm (39., 48.), Pascal Arm (43.) und Daniel Fuchs (60.) in ein 4:1. Abdelkader Meslem traf nochmal für Leiselheim zum 4:2 (89.). „Außer dem Anschlusstreffer haben wir nichts mehr zugelassen“, freute sich Völker.

Mit einem lupenreinen Hattrick von David Salfeld (10., 24., 37.) war die SG schon im ersten Durchgang auf der Siegerstraße. Dazwischen scheiterte Daniel Möbius per Foulelfmeter an SG-Torhüter Marcel Adam (17.). „In der ersten Halbzeit waren wir am Drücker“, bestätigte SG-Sprecher Güven Uzpak. Als Nicolo Agosta (38.) und Möbius (52.) die Gäste auf 3:2 heranbrachten, wurde es nochmal eng. Doch Janik von Zabiensy (57.) und Peter Merz per Foulelfmeter (84.) machten den Deckel für Weinheim/Heimersheim drauf. Normannia-Spieler Diyar Dalleki sah Gelb-Rot (78.). „In der zweiten Halbzeit haben wir zunächst gepennt, wurden aber nach dem 3:2 wieder wach“, beschrieb Uzpak.