SV Leingarten mit 9:0-Torspektakel, SG Rot/Haslach mit umkämpftem 5:3

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TGV Dürrenzimmern – VfL Brackenheim 0:3
Vor 220 Zuschauern startete der VfL Brackenheim stark und nutzte seine Chancen eiskalt. Bereits in der 6. Minute traf Frank Silvain Teku zur frühen Führung. TGV Dürrenzimmern fand kaum Zugriff, während Jannik Bechtle nach 28 Minuten auf 0:2 erhöhte. Noch vor der Pause sorgte Yassin Barini in der 35. Minute für das 0:3. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Brackenheim das Geschehen und brachte den klaren Auswärtssieg souverän über die Zeit.
SV Heilbronn am Leinbach – FSV Schwaigern II 3:1
Der SV Heilbronn am Leinbach zeigte eine konzentrierte Leistung und dominierte die Partie über weite Strecken. Erkan Yaylaci erzielte in der 20. Minute das 1:0 und bereitete mit seiner Präsenz immer wieder Gefahr. Davut Sirli legte in der 35. Minute das zweite Tor nach. Nach dem Seitenwechsel blieb Heilbronn die spielbestimmende Mannschaft, ehe Erkan Yaylaci mit seinem zweiten Treffer (76.) alles klar machte. Linus Kostal konnte in der 88. Minute nur noch den Ehrentreffer für Schwaigern erzielen.
Spvgg Heinriet – TSV Talheim 1895 1:3
Die Spvgg Heinriet erwischte den besseren Start und ging in der 11. Minute durch Finn Walleth in Führung. Doch der TSV Talheim zeigte sich unbeeindruckt. Nach einem Foulelfmeter glich Julian Bertsch in der 36. Minute aus. Kurz darauf sah Kevin Santos Ferreira bei den Gastgebern die Rote Karte (40.), was die Partie drehte. In Überzahl nutzte Talheim seine Chancen konsequent. Oliver Kreh traf in der 54. und 61. Minute doppelt und entschied die Begegnung zugunsten der Gäste.
SV Schluchtern – TGV Dürrenzimmern 3:0
Der SV Schluchtern zeigte sich effektiv und diszipliniert. Kurz vor der Pause traf Max Lamik in der 43. Minute zur Führung. TGV Dürrenzimmern fand auch im zweiten Durchgang keine Mittel, um den Gastgebern gefährlich zu werden. Kevin Walter erhöhte in der 74. Minute, bevor Moritz Frank in der 86. Minute den Endstand herstellte. Ein kontrollierter Auftritt der Schluchterner, die kaum Chancen zuließen.
GSV Eibensbach – SV Leingarten 0:9
Der SV Leingarten dominierte die Partie nach Belieben. Robin Guldi eröffnete das Torfestival bereits in der 7. Minute und legte in der 15. und 38. Minute (per Foulelfmeter) zwei weitere Treffer nach. Yannick Titzmann traf ebenfalls doppelt (8., 21.) und sorgte schon früh für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel trafen Luca Widenmayer (55.), Max Bilienis (56.), Fahri Yesilyurt mit einem Eigentor (57.) und Niklas Werner (84.) zum 0:9-Endstand. Eibensbach fand über 90 Minuten kein Rezept gegen den druckvollen Gegner.
SGM MassenbachHausen – SC Abstatt 3:0
Ein Spiel, das von Beat Fischer geprägt wurde. Der Angreifer der SGM MassenbachHausen erzielte in der 35. und 37. Minute einen Doppelpack und legte in der 60. Minute seinen dritten Treffer nach. Damit entschied er die Begegnung praktisch im Alleingang. Der SC Abstatt fand offensiv kaum statt, während die Gastgeber souverän und konzentriert auftraten.
SC Ilsfeld – Sportfreunde Lauffen II 5:1
Der SC Ilsfeld legte einen dominanten Auftritt hin. Torben Hierl brachte sein Team in der 12. Minute in Führung, ehe Jahir Hoti (30.) nachlegte. In der zweiten Halbzeit schraubten Stephen Omondi Ondu (63., 80.) und erneut Torben Hierl (65.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Patrick Seybold erzielte in der 84. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Die Ilsfelder zeigten eine spielfreudige und torhungrige Leistung.
TSV Cleebronn – TSV Güglingen 1:4
Der TSV Cleebronn begann stark und ging in der 24. Minute durch Kesha Wiczynski in Führung. Danach übernahm der TSV Güglingen das Kommando. Max Morlok glich in der 37. Minute aus, bevor Defrim Mustafa mit zwei Treffern (57., 66.) das Spiel drehte. Konrad Reiner sorgte in der 72. Minute für den Schlusspunkt. Nach gutem Beginn musste Cleebronn die Überlegenheit des Gegners anerkennen.
SGM NordHeimHausen – SGM Fürfeld/Bonfeld 1:2
Eine Partie mit frühem Tempo und Spannung. Liam Croneiss brachte die SGM NordHeimHausen in der 12. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Yannik Neuweiler für die Gäste aus. Nach der Pause entschied ein Strafstoß das Spiel: Lukas Krämer verwandelte in der 52. Minute sicher zum 1:2. NordHeimHausen versuchte in der Schlussphase alles, doch der Ausgleich blieb aus.
Kreisliga A2:
TSV Hardthausen – TSV Heinsheim 1:1
Ein kampfbetontes Spiel endete mit einer gerechten Punkteteilung. Michael Nied brachte den TSV Heinsheim bereits in der 12. Minute in Führung. Hardthausen drängte danach auf den Ausgleich, tat sich gegen die kompakte Defensive der Gäste aber lange schwer. Erst kurz vor Schluss belohnte Markus Schuller seine Mannschaft und traf in der 89. Minute zum 1:1-Endstand.
VfL Obereisesheim – SGM Langenbrettach 3:0
Der VfL Obereisesheim zeigte eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung. Baris Yener brachte die Gastgeber früh in Führung (8.), und Denis Tolga Gottfried erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (31.). Zwischenzeitlich vergab Matthias Schmidt in der 25. Minute per Foulelfmeter die Chance zur Vorentscheidung, scheiterte jedoch an Torwart Heiko Scheufler. In der Schlussphase sorgte erneut Denis Tolga Gottfried (85.) mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Endstand.
SGM Neudenau/Siglingen – VfB Neuhütten 1:3
Die Gäste aus Neuhütten nutzten ihre Möglichkeiten effizient. Marvin Lang verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Nur drei Minuten später glich Dominik Schmitt für die SGM Neudenau/Siglingen aus. Noch vor der Pause traf Jean-Pierre Löffler (42.) zur erneuten Führung für den VfB, ehe Luca Hammel in der Nachspielzeit (90.+2) den Deckel auf die Partie setzte.
Spvgg Möckmühl – SC Amorbach 5:0
Ein einseitiges Spiel mit einer überragenden Vorstellung von Dennis Balb. Der Angreifer schnürte einen Dreierpack (11., 33., 47.) und führte seine Mannschaft fast im Alleingang zum Erfolg. Christian Siegmann dos Santos (35.) und Darius-Bogdan Galusca (65.) steuerten die weiteren Treffer zum deutlichen 5:0-Sieg bei. Der SC Amorbach fand über 90 Minuten kein Mittel gegen die spielfreudige Offensive der Gastgeber.
TSV Weinsberg – SG Bad Wimpfen 2:3
Vor 95 Zuschauern lieferten sich beide Teams eine spannende Partie mit fünf Treffern. Yusuf Güzel brachte Bad Wimpfen in der 23. Minute in Führung, doch Niklas Reiff glich kurz vor der Pause aus (40.). Matthias Geiger sorgte noch vor dem Seitenwechsel (45.) für die erneute Gästeführung, die Noah Zwickl (60.) auf 3:1 ausbaute. Marco Späth brachte Weinsberg in der 77. Minute wieder heran, sah jedoch nur eine Minute später Gelb-Rot (78.). Trotz Unterzahl kämpfte Weinsberg bis zum Schluss, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.
TSV Duttenberg – SV Sülzbach 0:2
Der SV Sülzbach legte den Grundstein für den Auswärtssieg früh. Silas Birk traf bereits in der 4. Minute, und Robbie Häcker erhöhte in der 40. Minute auf 0:2. Duttenberg mühte sich im zweiten Durchgang, fand aber keine Mittel gegen die disziplinierte Defensive der Gäste. Der Sieg des SV Sülzbach geriet bis zum Abpfiff nicht mehr in Gefahr.
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SGM Höchstberg/Tiefenbach 3:0
Die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn überzeugte mit klarem Offensivspiel. Marvin Marrone traf in der 18. Minute zum 1:0, Markus Schmelcher erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Nach der Pause sorgte Tom Laurinat mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter (53.) für die endgültige Entscheidung.
TSV Ellhofen 1906 – TSV Löwenstein 0:1
Eine umkämpfte Partie, in der der TSV Löwenstein den entscheidenden Treffer erzielte. Dennis Overkamp traf in der 32. Minute und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Ellhofen versuchte danach, den Druck zu erhöhen, doch Löwenstein verteidigte kompakt und ließ kaum klare Chancen zu. Am Ende blieb es beim knappen Auswärtserfolg.
Kreisliga A3:
SC Michelbach/Wald – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 2:2
Ein temporeiches Duell mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Michael Müller brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung, doch Niklas Meinhold glich nach 25 Minuten für den SC Michelbach/Wald aus. Kurz vor der Pause stellte Lukas Dikel (45.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, den Nikolas Streckfuß in der 55. Minute erzielte. Beide Mannschaften suchten in der Schlussphase den Sieg, doch am Ende blieb es beim Unentschieden.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab 4:1
Die Gastgeber zeigten sich offensiv stark und nutzten ihre Gelegenheiten konsequent. Oleg Romenski brachte die SGM in der 28. Minute in Führung, bevor Ejmad Demaku (42.) auf 2:0 erhöhte. Fast im Gegenzug verkürzte Mehmet Uguz (44.) für die Gäste, doch kurz nach Wiederbeginn stellte erneut Ejmad Demaku (49.) den alten Abstand her. Endrit Zogaj (60.) sorgte schließlich mit dem 4:1 für klare Verhältnisse. Ein überzeugender Auftritt der Hausherren.
SSV Gaisbach – TSV Kupferzell 1:2
Vor 150 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein intensives Spiel. Der TSV Kupferzell erwischte den besseren Start: Sven Kaiser traf in der 16. Minute, Moritz Jakesch legte in der 37. Minute nach. Gaisbach kam im zweiten Durchgang stärker auf und verkürzte durch Matti Schmalzbauer (67.), drängte danach auf den Ausgleich, doch Kupferzell verteidigte leidenschaftlich und nahm die drei Punkte mit.
TV Niederstetten – 1. FC Igersheim 3:1
Yannick Ziegler wurde zum Matchwinner für den TV Niederstetten. Mit einem Treffer in der 31. Minute und einem verwandelten Foulelfmeter (72.) brachte er seine Mannschaft komfortabel in Front. Domenic Blazic (75.) machte die Partie noch einmal spannend, doch erneut Yannick Ziegler (83.) entschied mit seinem dritten Treffer das Spiel zugunsten der Gastgeber.
VfB Bad Mergentheim – SGM Niedernhall/Weißbach 2:1
In einer ausgeglichenen Partie setzten sich die Gastgeber am Ende knapp durch. Yannik Braun brachte die Gäste früh in Führung (19.), ehe Bryant Oyeleke (53.) nach dem Seitenwechsel ausglich. Als vieles auf ein Remis hindeutete, traf Pablo Riveros in der 87. Minute zum 2:1 und sicherte Bad Mergentheim einen wichtigen Heimsieg.
SG Taubertal/Röttingen – TSV Dörzbach/Klepsau 0:1
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein enges und kampfbetontes Spiel. Der einzige Treffer fiel in der 26. Minute, als Steffen Zürn für den TSV Dörzbach/Klepsau erfolgreich war. Trotz einiger guter Möglichkeiten blieb der Ausgleich den Gastgebern verwehrt, während die Gäste den knappen Vorsprung mit großem Einsatz verteidigten.
SC Amrichshausen – SV Harthausen 1970 0:4
Der SV Harthausen erwischte einen Traumstart: Felix Weiß traf bereits in der 1. Minute und legte später in der 73. Minute nach. Dazwischen hatte Tim Pflüger (25.) auf 2:0 erhöht, bevor Johannes Heidinger (82.) den deutlichen 4:0-Endstand herstellte. Amrichshausen fand zu keiner Zeit ins Spiel, während Harthausen seine Chancen eiskalt nutzte.
FC Creglingen – TSG Verrenberg 3:2
Der FC Creglingen dominierte die erste Stunde der Partie. Justus Gerlinger traf doppelt (42., 48.) und Lukas Reuther erhöhte in der 60. Minute auf 3:0. Doch die TSG Verrenberg gab nicht auf: Elvin Turkovic (77.) und Florian Braun (90.) verkürzten noch auf 3:2. Trotz des späten Aufbäumens brachte Creglingen den Sieg über die Zeit und feierte einen wichtigen Heimerfolg.
Kreisliga A1:
FC Laiz – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 0:0
Vor 350 Zuschauern trennten sich beide Teams torlos, doch an Spannung mangelte es nicht. Sowohl der FC Laiz als auch der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies erspielten sich im Verlauf der Partie gute Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. Die Abwehrreihen standen stabil, und Torhüter auf beiden Seiten verhinderten mit starken Paraden Gegentreffer. Am Ende blieb es bei einem 0:0, das den intensiven, aber torarmen Spielverlauf widerspiegelte.
FC Mengen II – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 0:5
Der TSV Sigmaringendorf Laucherthal zeigte sich gnadenlos effektiv und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Nach einem unglücklichen Eigentor von Paul Schaut (38.) gerieten die Gastgeber in Rückstand. Nach der Pause legten die Gäste nach: Sebastian Stengele (49.), Marius Müller (72.), Maximilian Mockler (77.) und Manuel Rödele (82.) sorgten mit sehenswerten Treffern für klare Verhältnisse. Mengen II hatte dem Offensivdruck der Gäste kaum etwas entgegenzusetzen.
SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – FV Altheim 1:3
Das Spiel begann vielversprechend für die Hausherren: Tomislav Kovac brachte die SGM bereits in der 8. Minute in Führung. In der 52. Minute bot sich die große Chance auf das 2:0, doch Adrian Zimmerer scheiterte per Foulelfmeter an Torwart Marius Müller. Das sollte sich rächen – Florian Geiselhart drehte mit zwei Treffern (67., 76.) die Partie, bevor Marco Löw (81.) den Endstand herstellte. In der Nachspielzeit sah Noah Simmler (97.) noch Gelb-Rot, was die bittere Heimniederlage komplettierte.
SG Daugendorf/Unlingen – SV Langenenslingen 1:2
Jonas Fischer brachte den SV Langenenslingen in der 19. Minute in Führung und wurde zum Mann des Spiels. Marius Brackenhofer glich per Foulelfmeter in der 69. Minute aus, doch nur sechs Minuten später traf erneut Jonas Fischer (75.) und sicherte den Gästen den Sieg. Kurz vor Schluss sah Calep Gabila Jina (90.) von Langenenslingen noch Gelb-Rot, doch das änderte am Ergebnis nichts.
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:4
Die SGM Altshausen/Ebenweiler dominierte das Spiel über weite Strecken. Josip Matusin eröffnete früh den Torreigen (6.), bevor Benjamin Klamert mit zwei Treffern (26., 74.) die Führung ausbaute. Simon Rimmele setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 0:4. Die Gastgeber hatten dem druckvollen Offensivspiel der Gäste wenig entgegenzusetzen.
SG Gammertingen/KFH – SG Hettingen/Inneringen 3:4
Ein spektakuläres Spiel mit sieben Toren und zahlreichen Wendungen. Jan Kempf brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, Alexander Sauter glich noch vor der Pause aus (40.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Schlagabtausch: Timo Reinhard (60., 79.) und Louis Sauter (82.) trafen für die SG Hettingen/Inneringen, während Simon Lau (77.) und Tobias Heißel (90.) für Gammertingen erfolgreich waren. Am Ende reichte es knapp für die Gäste, die den Auswärtssieg über die Zeit brachten.
FC Ostrach – SV Braunenweiler 2:1
In einer ausgeglichenen Partie brachte Adrian Eberle den FC Ostrach in der 19. Minute in Führung. Marc Rothmund glich für den SV Braunenweiler in der 63. Minute aus, doch kurz vor Schluss entschied Alexander Rambacher (89.) das Spiel zugunsten der Gastgeber. Ein später, aber umjubelter Treffer sicherte Ostrach den Heimsieg.
Kreisliga A2:
SV Schemmerhofen – SV Dürmentingen 3:3
Vor 200 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein packendes Duell mit vielen Wendungen. Dominik Schirmer brachte die Gäste mit einem Doppelpack (16., 26.) früh in Führung. Doch der SV Schemmerhofen kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Ralf Hauler verkürzte in der 31. Minute per Foulelfmeter, und Justin Ehe glich noch vor der Pause in der Nachspielzeit (45.+1) aus. Nach dem Seitenwechsel traf Marc Habrik (50.) zur erstmaligen Führung der Hausherren, ehe erneut Dominik Schirmer (62.) mit seinem dritten Treffer den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase wurde es turbulent – Kim Joel Lück sah in der 72. Minute Gelb-Rot, Jannis Graf folgte in der 88. Minute mit Rot. Trotz Unterzahl rettete Schemmerhofen das Remis über die Zeit.
SG Äpfingen/Baltringen – SG Laupertshausen/Maselheim 1:1
Ein intensives, ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Niklas Ruf brachte die SG Äpfingen/Baltringen in der 41. Minute in Führung. Die Gäste drängten nach der Pause auf den Ausgleich und wurden in der 65. Minute belohnt, als Ruben Grundei den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. In der Schlussphase versuchten beide Teams, noch den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb bei der Punkteteilung.
FV Neufra/Donau – SV Betzenweiler 1:0
Der FV Neufra/Donau feierte einen knappen, aber wichtigen Heimsieg. Fabian Brehm erzielte in der 21. Minute den einzigen Treffer der Partie. Danach verteidigten die Gastgeber konzentriert und ließen kaum Torchancen zu. Der SV Betzenweiler kämpfte bis zum Schluss, fand jedoch keine Lücke in der gut organisierten Defensive des FV Neufra.
SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – FC Mittelbiberach 0:5
Der FC Mittelbiberach ließ den Gastgebern keine Chance und dominierte von Beginn an. Lukas Ries eröffnete den Torreigen in der 15. Minute, Benedikt Schilli erhöhte kurz darauf (19.). Noch vor der Pause traf erneut Lukas Ries (43.), ehe Janik Martin (57.) und abermals Lukas Ries (59.) mit seinem dritten Treffer den klaren Auswärtssieg perfekt machten.
SG Muttensweiler/Hochdorf – SG Alberweiler/Aßmannshardt 1:0
Leo Gnandt sorgte in der 9. Minute für das Tor des Tages. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und verteidigten ihre Führung über die gesamte Spielzeit hinweg. Die SG Alberweiler/Aßmannshardt hatte in der 39. Minute zusätzlich Pech, als Andreas Härle Gelb-Rot sah und seine Mannschaft den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten musste. Trotz tapferem Kampf blieb es beim knappen Heimsieg der SGM Muttensweiler/Hochdorf.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Warthausen/Birkenhard 0:4
Die Gäste dominierten das Geschehen von Beginn an. Patrick Wilpert brachte seine Mannschaft früh per Foulelfmeter in Führung (11.) und legte nach dem Treffer von Mohamed Kassem (28.) kurz nach der Pause (47.) selbst zum 3:0 nach. Selin Leicht (73.) sorgte schließlich für den deutlichen 4:0-Endstand. Die SG Warthausen/Birkenhard präsentierte sich effektiv und spielstark, während Attenweiler/Oggelsbeuren kaum Entlastung fand.
SV Winterstettenstadt – FC Wacker Biberach 2:2
Ein spannendes Spiel, in dem der FC Wacker Biberach zunächst die besseren Karten hatte. Mehmet Sahin traf per Foulelfmeter (25.), Marius Häußler legte zehn Minuten später nach (35.). Nach dem Seitenwechsel bewies Winterstettenstadt Moral: Florian Müller verkürzte in der 65. Minute, und kurz vor Schluss erzielte Oliver Zeh (88.) per Foulelfmeter den umjubelten Ausgleich.
SV Eintracht Seekirch – TSV Riedlingen II 1:0
Die Zuschauer mussten bis zur letzten Minute warten, ehe Hannes Riedmüller in der 90. Minute das Siegtor erzielte. Der SV Eintracht Seekirch hatte über weite Strecken mehr vom Spiel, tat sich aber schwer, klare Chancen zu nutzen. Mit dem späten Treffer belohnte sich das Team für den hohen Einsatz und sicherte sich einen wichtigen Heimerfolg.
Kreisliga A3:
SV Kirchdorf/Iller – SV Ellwangen 1:1
Eine Partie mit späten Emotionen: Der SV Ellwangen ging kurz vor der Pause durch Selim Altinsoy (45.) in Führung und schien lange auf der Siegerstraße. Kirchdorf/Iller kämpfte sich jedoch in der Schlussphase noch einmal heran. Tobias Göppel erzielte in der 90. Minute den umjubelten Ausgleich und rettete seinem Team einen Punkt in letzter Sekunde.
SV Sulmetingen II – SV Burgrieden 0:4
Der SV Burgrieden präsentierte sich auswärts kaltschnäuzig und dominant. Tobias Enderle traf früh (5.) und legte in der Schlussphase noch einmal nach (88.). Dazwischen erhöhten Hendrik Thanner (42.) und Mathias Brinsa (60.) auf 4:0. Sulmetingen II fand über die gesamte Spielzeit keine Mittel gegen die konsequent spielenden Gäste, die sich klar durchsetzten.
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – Sportfreunde Schwendi 1:1
Vor rund 100 Zuschauern entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Michael Lerch brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Die SG Erlenmoos/Ochsenhausen zeigte sich aber wenig beeindruckt und kam durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Philipp Wohnhaas (37.) zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend – so blieb es beim Unentschieden.
SV Dettingen/Iller – TSG Achstetten 2:0
Nach einer umkämpften ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. Der SV Dettingen/Iller ging durch Eren Karadeniz (74.) in Führung und erhöhte in der Nachspielzeit durch Julian Weiher (90.+3) auf 2:0. Beide Mannschaften mussten das Spiel mit zehn Mann beenden: Jaden Schwarz (60.) und Daniel Lochbühler (63.) sahen jeweils Gelb-Rot. Ein intensives Spiel, das die Gastgeber mit einem späten Doppelschlag entschieden.
SG Reinstetten/Hürbler II – SV Baustetten 2:2
Der SV Baustetten startete stark und führte durch Tore von Ben Rodloff (31.) und Christian Rodi (57.) mit 2:0. Doch die SG Reinstetten/Hürbler II gab sich nicht geschlagen. Elias Hampp (62.) verkürzte, und Jannik Rauß verwandelte in der 75. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Eine sehenswerte Aufholjagd der Gastgeber, die Moral bewiesen und sich für ihren Einsatz belohnten.
SG Rot/Haslach – FC Blau-Weiß Bellamont 5:3
Ein wahres Torfestival mit vielen Höhepunkten! Kai Barthel eröffnete früh (10.), ehe Stephan Maucher (34.) ausglich. Innerhalb weniger Minuten legte die SG Rot/Haslach nach – Marc Martin (36.), Lukas Jaegg (39., Foulelfmeter) und Frank Martin (40.) sorgten für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel vergab Jaegg zunächst einen weiteren Strafstoß (49.), bevor Bellamont durch Maucher (67.) und Miller (87., Foulelfmeter) noch einmal verkürzte. Magnus Freisinger (76.) setzte mit dem 5:2 jedoch den entscheidenden Treffer.
Türkspor Biberach – BSC Berkheim 2:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied sich das Spiel binnen weniger Minuten: Halil Ayan (61.) und Ersin Cerimi (64.) trafen für die Gastgeber. Elias Kohler (84.) machte es mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend, doch Türkspor brachte den Sieg über die Zeit – trotz einer Gelb-Roten Karte für Edis Göle (90.).
Sportfreunde Bronnen – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 2:2
Ein umkämpftes Remis mit Toren auf beiden Seiten. Daniel Biechele brachte die Gäste kurz vor der Pause (40.) in Führung. Marius Baur (64.) und Julian Preda (74.) drehten die Partie, doch Jan Osterried (89.) traf kurz vor Schluss zum Ausgleich. Beide Teams zeigten viel Einsatz und boten den Zuschauern ein spannendes Duell bis zur letzten Minute.
