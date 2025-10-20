SV Leingarten mit 9:0-Torspektakel, SG Rot/Haslach mit umkämpftem 5:3

TGV Dürrenzimmern – VfL Brackenheim 0:3

Vor 220 Zuschauern startete der VfL Brackenheim stark und nutzte seine Chancen eiskalt. Bereits in der 6. Minute traf Frank Silvain Teku zur frühen Führung. TGV Dürrenzimmern fand kaum Zugriff, während Jannik Bechtle nach 28 Minuten auf 0:2 erhöhte. Noch vor der Pause sorgte Yassin Barini in der 35. Minute für das 0:3. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Brackenheim das Geschehen und brachte den klaren Auswärtssieg souverän über die Zeit.

SV Heilbronn am Leinbach – FSV Schwaigern II 3:1

Der SV Heilbronn am Leinbach zeigte eine konzentrierte Leistung und dominierte die Partie über weite Strecken. Erkan Yaylaci erzielte in der 20. Minute das 1:0 und bereitete mit seiner Präsenz immer wieder Gefahr. Davut Sirli legte in der 35. Minute das zweite Tor nach. Nach dem Seitenwechsel blieb Heilbronn die spielbestimmende Mannschaft, ehe Erkan Yaylaci mit seinem zweiten Treffer (76.) alles klar machte. Linus Kostal konnte in der 88. Minute nur noch den Ehrentreffer für Schwaigern erzielen.

Spvgg Heinriet – TSV Talheim 1895 1:3

Die Spvgg Heinriet erwischte den besseren Start und ging in der 11. Minute durch Finn Walleth in Führung. Doch der TSV Talheim zeigte sich unbeeindruckt. Nach einem Foulelfmeter glich Julian Bertsch in der 36. Minute aus. Kurz darauf sah Kevin Santos Ferreira bei den Gastgebern die Rote Karte (40.), was die Partie drehte. In Überzahl nutzte Talheim seine Chancen konsequent. Oliver Kreh traf in der 54. und 61. Minute doppelt und entschied die Begegnung zugunsten der Gäste.

SV Schluchtern – TGV Dürrenzimmern 3:0

Der SV Schluchtern zeigte sich effektiv und diszipliniert. Kurz vor der Pause traf Max Lamik in der 43. Minute zur Führung. TGV Dürrenzimmern fand auch im zweiten Durchgang keine Mittel, um den Gastgebern gefährlich zu werden. Kevin Walter erhöhte in der 74. Minute, bevor Moritz Frank in der 86. Minute den Endstand herstellte. Ein kontrollierter Auftritt der Schluchterner, die kaum Chancen zuließen.

GSV Eibensbach – SV Leingarten 0:9

Der SV Leingarten dominierte die Partie nach Belieben. Robin Guldi eröffnete das Torfestival bereits in der 7. Minute und legte in der 15. und 38. Minute (per Foulelfmeter) zwei weitere Treffer nach. Yannick Titzmann traf ebenfalls doppelt (8., 21.) und sorgte schon früh für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel trafen Luca Widenmayer (55.), Max Bilienis (56.), Fahri Yesilyurt mit einem Eigentor (57.) und Niklas Werner (84.) zum 0:9-Endstand. Eibensbach fand über 90 Minuten kein Rezept gegen den druckvollen Gegner.

SGM MassenbachHausen – SC Abstatt 3:0

Ein Spiel, das von Beat Fischer geprägt wurde. Der Angreifer der SGM MassenbachHausen erzielte in der 35. und 37. Minute einen Doppelpack und legte in der 60. Minute seinen dritten Treffer nach. Damit entschied er die Begegnung praktisch im Alleingang. Der SC Abstatt fand offensiv kaum statt, während die Gastgeber souverän und konzentriert auftraten.

SC Ilsfeld – Sportfreunde Lauffen II 5:1

Der SC Ilsfeld legte einen dominanten Auftritt hin. Torben Hierl brachte sein Team in der 12. Minute in Führung, ehe Jahir Hoti (30.) nachlegte. In der zweiten Halbzeit schraubten Stephen Omondi Ondu (63., 80.) und erneut Torben Hierl (65.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Patrick Seybold erzielte in der 84. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Die Ilsfelder zeigten eine spielfreudige und torhungrige Leistung.

TSV Cleebronn – TSV Güglingen 1:4

Der TSV Cleebronn begann stark und ging in der 24. Minute durch Kesha Wiczynski in Führung. Danach übernahm der TSV Güglingen das Kommando. Max Morlok glich in der 37. Minute aus, bevor Defrim Mustafa mit zwei Treffern (57., 66.) das Spiel drehte. Konrad Reiner sorgte in der 72. Minute für den Schlusspunkt. Nach gutem Beginn musste Cleebronn die Überlegenheit des Gegners anerkennen.

SGM NordHeimHausen – SGM Fürfeld/Bonfeld 1:2

Eine Partie mit frühem Tempo und Spannung. Liam Croneiss brachte die SGM NordHeimHausen in der 12. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Yannik Neuweiler für die Gäste aus. Nach der Pause entschied ein Strafstoß das Spiel: Lukas Krämer verwandelte in der 52. Minute sicher zum 1:2. NordHeimHausen versuchte in der Schlussphase alles, doch der Ausgleich blieb aus.